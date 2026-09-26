Sonay hem gül hem günah

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İkinci sezonda bir diziye katılmak nasıl hissettirdi? Oturmuş ve reytinglerde gününün birincisi olan bir projede yer almak avantajlı görünse de size sorumluluk da yüklüyor olmalı?

- Çok mutlu oldum. Bir önceki projemin ardından güzel ve dinlendirici bir yaz geçirdim. Sonrasında oturmuş ve seyircisiyle güçlü bir bağ kurmuş bir projeye dahil olmak beni mutlu etti. Elbette sorumluluğu da büyük, sonuçta reytinglerde hep birinci sırada yer alan bir yapıma yeni bir soluk olarak geldim, üzerimdeki beklentinin farkındayım ve izleyicilerimize bu güzel dizide keyifli bir seyir zevki oluşturmak için oyunculuk anlamında elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım.

Avukat Sonay karakteri dişli, köşeleri olan bir karakter izlenimi veriyor. Hikâyede ve Zeynep-Serhat ilişkisinde nasıl bir rol üstlenecek?

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- İlk etapta Sonay’ı, Serhat’ın avukatı ve birlikte iyi çalışan bir iş arkadaşı olarak görüyoruz. Aralarında güçlü bir iş ilişkisi var. Ancak ilerleyen bölümlerde dengelerin nasıl değişeceğini ve Sonay’ın hikayeye nasıl dahil olacağını hep birlikte izleyeceğiz.

Avukat Sonay alımlı ve başarılı bir kadın. Herkesin aklına aynı soru geliyor: Serhat’la aralarında bir yakınlaşma olur mu? Hele de Zeynep ve Serhat arasında soğuk rüzgarlar eserken...

- Onu da izleyip hep birlikte göreceğiz. Şimdilik ben de bilmiyorum.

TUTTUĞUNU KOPARAN BİR AVUKAT

Projeye dahil olmadan önce Güller ve Günahlar’ı izliyor muydunuz? Hikaye sizi hangi yönüyle içine çekti?

- Diziyi ilk bölümünden itibaren takip ediyordum. “Güller ve Günahlar”dan Sonay rolü için teklif geldiğinde çok heyecanlandım, uluslararası bir dijital projeyi iptal edip bu güzel projeye dahil olmak istedim.

Avukat Sonay ‘güller’i mi ‘günahlar’ı mı temsil ediyor? Ya da ilerleyen bölümlerde hangi tarafa kayar?

- Sonay aslında şu anda hem gül hem de günah yani nötr bir halde ama bakalım ilerleyen bölümlerde bizi neler bekliyor. Kendisini hemen ele vermeyen, daha çok izleyen ve gözlemleyen bir karakter.

Ekranda güçlü bir kadın karaktere hayat vermek oyuncu olarak size neler hissettiriyor?

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- Aslında çok yabancı olduğum bir duygu değil. Ben daha önceki dizimde de bir savcıyı canlandırmıştım, oradan kazandığım tecrübeyle aslında bambaşka bir karakter olan Sonay’a hayat vereceğim, özel bir karakter, kendine has özellikleri olan ayakları yere sağlam basan tuttuğunu koparan bir kadın avukat.

BENİM TARAFIM BİRAZ ZEYNEP

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel ile çalışmak nasıl bir duygu? Siz Serhat’çı mı Zeynep’çi misiniz?

- İkisi de sevdiğim insanlar. Murat’la daha önce bir projede çalışmıştık. Cemre’yi de eski tanırım, dünya tatlısıdır. İkisiyle de çalışmak çok keyifli. Ama hikâyeye baktığımda Zeynep’e biraz daha yakın hissediyorum. Bir anne olmamasına rağmen yeterince ilgi görmemiş hatta sahipsiz bir çocuğa sahip çıkması ona kol kanat germesi ve onun için verdiği mücadeleden vazgeçmemesi etkileyici. O yüzden dizinin aynı zamanda sıkı bir izleyicisi olarak benim tarafım biraz Zeynep.

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Zeynep ve Serhat karakterlerini ZeySer isminde büyük bir fan kitlesi var. Diziye dahil olduğunuzda size sosyal medyada nasıl yaklaştılar? Enteresan yorumlar gelmiş olmalı...

- Normalde bu tarz karakterler izleyici tarafından çok benimsenmeyebilir. Ama enteresan bir şekilde Sonay karakteriyle ilgili oldukça güzel yorumlar alıyorum-şimdilik- Tabii ki bunda hikâyenin gidişatının büyük etkisi var. Hikâye nereye evrilirse seyircinin ve fanların yaklaşımı da ona göre şekillenir diye düşünüyorum.