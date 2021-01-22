Son Yaz oyuncuları arasında kimler var? İşte Son Yaz dizisi konusu ve oyuncuları

Son Yaz izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Cuma akşamları ekrana gelen dizide ünlü isimler bulunuyor. Son Yaz oyuncuları arasında bulunan Ali Atay Selim Kara karakterine, Funda Eryiğit Canan Kara karakterine, Alperen Duymaz Akgün Gökalp Taşkın’a, Hafsanur Sancaktutan Yağmur Kara’ya hayat veriyor.

SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI

Son Yaz dizisi oyuncuları arasında Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu bulunuyor.

Selim Kara - Ali Atay

Canan Kara - Funda Eryiğit

Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz

Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan

Fatih Doğanay - Emre Karayel

Metin Yaman - Sinan Tuzcu

Serap Gök - Şebnem Dönmez

Selçuk Taşkın - Arif Pişkin

Emel Yaman - Sezer Koç

Soner Sancaktar - Halil Babür

Naz Yaman - Yasemin Yazıcı

Kaan Gök - Erdem Şanlı

Eray Duraner - Yunus Narin

Altay Kara - Ata Nedim Arman

Arda Ateş - Sarp İkiler

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

SON YAZ DİZİSİ KONUSU

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.