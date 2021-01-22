Son Yaz oyuncuları arasında kimler var? İşte Son Yaz dizisi konusu ve oyuncuları
Son Yaz dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Her hafta cuma akşamları yeni bölümleri yayınlanan Son Yaz dizisinde Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alıyor ve olaylar gelişiyor. İşte Son Yaz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Son Yaz izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Cuma akşamları ekrana gelen dizide ünlü isimler bulunuyor. Son Yaz oyuncuları arasında bulunan Ali Atay Selim Kara karakterine, Funda Eryiğit Canan Kara karakterine, Alperen Duymaz Akgün Gökalp Taşkın’a, Hafsanur Sancaktutan Yağmur Kara’ya hayat veriyor.
SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI
Son Yaz dizisi oyuncuları arasında Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu bulunuyor.
Selim Kara - Ali Atay
Canan Kara - Funda Eryiğit
Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz
Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan
Fatih Doğanay - Emre Karayel
Metin Yaman - Sinan Tuzcu
Serap Gök - Şebnem Dönmez
Selçuk Taşkın - Arif Pişkin
Emel Yaman - Sezer Koç
Soner Sancaktar - Halil Babür
Naz Yaman - Yasemin Yazıcı
Kaan Gök - Erdem Şanlı
Eray Duraner - Yunus Narin
Altay Kara - Ata Nedim Arman
Arda Ateş - Sarp İkiler
Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu
SON YAZ DİZİSİ KONUSU
Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.
Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...
Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.
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