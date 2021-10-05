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Son Yaz final mi yapacak, bitti mi?

#Son Yaz#Son Yaz Final#Son Yaz Final Mi Yaptı
Son Yaz final mi yapacak, bitti mi

Son Yaz bitti mi ve final mi yapacak sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. FOX'un cuma akşamları izleyiciyle buluşan Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları, geçtiğimiz bahar aylarında da gündeme gelmiş ve dizinin günü değişmişti.. Cumartesi günleri ekrana gelen dizi için sosyal medyada ortaya atılan iddialar akabinde, Son Yaz dizisi final mi yapıyor sorusu gündeme gelmişti. Peki, Son Yaz final mi yapacak, bitti mi? İşte, o detaylar

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Son Yaz final mi yapacak sorusu, son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından gündemde yer almaya başladı. Fox TV ekranlarında başlayacak olan yeni diziler dolayısıyla Son Yaz final mi yapacak iddiaları güçlenmişti. Peki, Son Yaz final mi yapacak, bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SON YAZ FİNAL Mİ YAPACAK, BİTTİ Mİ?

Son Yaz dizisi için final kararı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Dizi, yeni bölümü ile önümüzdeki hafta da ekranlarda olacak. Ancak yeni dizilerin başlangıcı durumunda Son Yaz'ın akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

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