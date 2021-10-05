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Son Yaz final mi yapacak sorusu, son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından gündemde yer almaya başladı. Fox TV ekranlarında başlayacak olan yeni diziler dolayısıyla Son Yaz final mi yapacak iddiaları güçlenmişti. Peki, Son Yaz final mi yapacak, bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SON YAZ FİNAL Mİ YAPACAK, BİTTİ Mİ?

Son Yaz dizisi için final kararı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Dizi, yeni bölümü ile önümüzdeki hafta da ekranlarda olacak. Ancak yeni dizilerin başlangıcı durumunda Son Yaz'ın akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.