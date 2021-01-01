Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölüm öncesi merak konusu - İşte Son Yaz ile ilgili detaylar

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın ilk bölümü için geri sayım devam ediyor. 1 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak olan Son Yaz dizisinin kadrosunda genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli isimler de yer alıyor.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ!

Ege’nin renkleri ve havasını evlerimize taşıyarak içimizi ısıtan ilk tanıtım, merak uyandıran konusu ve güçlü kadrosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü, hakkında çok konuşuldu.

‘Son Yaz’ın başrolleri paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.