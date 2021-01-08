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Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son Yaz dizisi oyuncuları kimdir? İşte Son Yaz oyuncuları ve karakterleri

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Son Yaz dizisi oyuncuları kimdir? İşte Son Yaz oyuncuları ve karakterleri
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Son Yaz dizisi oyuncuları ve karakterleri yoğun ilgi görüyor. Son Yaz her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Yeni dizide Ali Atay Selim Kara karakterine, Funda Eryiğit Canan Kara karakterine, Alperen Duymaz Akgün Gökalp Taşkın’a, Hafsanur Sancaktutan Yağmur Kara’ya hayat veriyor. İşte Son Yaz oyuncu kadrosu ve karakterleri

Son Yaz izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Cuma akşamları yayınlanan dizinin çekimleri İzmir’de yapılıyor. Son Yaz oyuncuları arasında Leyla ile Mecnun dizisi ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ali Atay, Çukur dizisinde rol aldığı karakter ile ses getiren Alperen Duymaz da yer alıyor.

SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI

Son Yaz dizisi oyuncuları arasında Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu bulunuyor.

Selim Kara - Ali Atay

Canan Kara - Funda Eryiğit

Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz

Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan

Son Yaz dizisi oyuncuları kimdir İşte Son Yaz oyuncuları ve karakterleri

Fatih Doğanay - Emre Karayel

Metin Yaman - Sinan Tuzcu

Serap Gök - Şebnem Dönmez

Selçuk Taşkın - Arif Pişkin

Emel Yaman - Sezer Koç

Soner Sancaktar - Halil Babür

Naz Yaman - Yasemin Yazıcı

Kaan Gök - Erdem Şanlı

Eray Duraner - Yunus Narin

Altay Kara - Ata Nedim Arman

Arda Ateş - Sarp İkiler

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

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