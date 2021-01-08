Son Yaz dizisi oyuncuları kimdir? İşte Son Yaz oyuncuları ve karakterleri
Son Yaz dizisi oyuncuları ve karakterleri yoğun ilgi görüyor. Son Yaz her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Yeni dizide Ali Atay Selim Kara karakterine, Funda Eryiğit Canan Kara karakterine, Alperen Duymaz Akgün Gökalp Taşkın’a, Hafsanur Sancaktutan Yağmur Kara’ya hayat veriyor. İşte Son Yaz oyuncu kadrosu ve karakterleri
Son Yaz izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Cuma akşamları yayınlanan dizinin çekimleri İzmir’de yapılıyor. Son Yaz oyuncuları arasında Leyla ile Mecnun dizisi ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ali Atay, Çukur dizisinde rol aldığı karakter ile ses getiren Alperen Duymaz da yer alıyor.
SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI
Son Yaz dizisi oyuncuları arasında Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu bulunuyor.
Selim Kara - Ali Atay
Canan Kara - Funda Eryiğit
Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz
Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan
Fatih Doğanay - Emre Karayel
Metin Yaman - Sinan Tuzcu
Serap Gök - Şebnem Dönmez
Selçuk Taşkın - Arif Pişkin
Emel Yaman - Sezer Koç
Soner Sancaktar - Halil Babür
Naz Yaman - Yasemin Yazıcı
Kaan Gök - Erdem Şanlı
Eray Duraner - Yunus Narin
Altay Kara - Ata Nedim Arman
Arda Ateş - Sarp İkiler
Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu
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