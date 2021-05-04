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Televizyon
Haber Giriş: 04.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? Açıklama geldi

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Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? Açıklama geldi

Son Yaz dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fox Tv'de yayınlanan Son Yaz dizisinin ekran macerasında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu. Fox TV'de ekranlara gelen Son Yaz'ın 19. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yayınlanacak

Son Yaz’ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı:

“Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman Açıklama geldi

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