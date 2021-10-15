Son Yaz bitiyor mu, neden final yapıyor?

Ali Atay, Birce Akalay, Alperen Duymaz, Emre Karayel ve Şebnem Dönmez gibi isimleri kadrosunda bulunduran Son Yaz final kararı aldı. Son Yaz 16 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Cumartesi günü sona erecek projenin düşen reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor.
Son Yaz Final Özeti
Hayat ağır bir sınavdır. Selim, yaşadığı onca şeyden sonra kendisiyle ve geçmişiyle büyük bir yüzleşmeye girer. Bu yüzleşme Selim’i, kendisini sorgulamaya götürür. Çocukları için her şeye yeniden başlama kararı alır ancak Selim’in sınavı henüz bitmemiştir.
Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Öfke mi yoksa tutku mu kazanacaktır? Son Yaz finali, gittiği yoldan emin olan ve bu yolda attığı adımların sonucundan korkmayanların finalidir.
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