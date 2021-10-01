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Son Üç Gün filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Son Üç Gün filmi oyuncu kadrosu

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Son Üç Gün filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Son Üç Gün filmi oyuncu kadrosu

Son Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Son Üç Gün filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmde Gizli servis ajanı Ethan Runner’ın başından geçenler anlatılıyor. Peki, Son Üç Gün filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Son Üç Gün filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncuları arasında Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen gibi isimler bulunuyor. McG'nin yönettiği Son Üç Gün filminde Kevin Costner gizli servis ajanını canlandırıyor.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI

Son Üç Gün filmi oyuncuları arasında Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tomas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andreoni gibi isimler yer alıyor.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU

Gizli servis ajanı Ethan Runner, şimdilerde eskiden olduğu kadar dinç ve sağlıklı değildir. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve neredeyse ölümün eşiğinde olan; bu yüzden de uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirebilmeyi arzulayan Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu esnada reddedemeyeği bir teklifte bulunur. Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan bahsedilir ve test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken, ilacın neden olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da bir hayli zor olacaktır.

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