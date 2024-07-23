Son Sığınak filmi konusu: Son Sığınak oyuncuları kimler, hikayesi nedir?

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Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz aylarında dizilerin sezon arası vermesiyle farklı ve heyecanlı yapımlar da izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon, dram ve gerilim türünde yapım, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatını konu ediniyor.

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Sığınak, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

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SON SIĞINAK OYUNCULARI

Gerard Butler

Morena Baccarin

David Denman

Hope Davis

Holt McCallany

Merrin Dungey