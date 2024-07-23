×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Son Sığınak filmi konusu: Son Sığınak oyuncuları kimler, hikayesi nedir?

Güncelleme Tarihi:

#Son Sığınak#Gerard Butler#Son Sığınak Konusu Ve Oyuncuları
Son Sığınak filmi konusu: Son Sığınak oyuncuları kimler, hikayesi nedir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 17:43

Son Sığınak filmi, televizyonda yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh’ın üstlendiği filmim başrollerinde Gerard Butler, Morena Baccarin ve David Denman yer alıyor. Peki Son Sığınak oyuncuları kimler, hikayesi nedir? İşte Son Sığınak filmi konusu...

Haberin Devamı

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz aylarında dizilerin sezon arası vermesiyle farklı ve heyecanlı yapımlar da izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon, dram ve gerilim türünde yapım, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatını konu ediniyor.

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Sığınak, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Haberin Devamı

SON SIĞINAK OYUNCULARI

Gerard Butler
Morena Baccarin
David Denman
Hope Davis
Holt McCallany
Merrin Dungey

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Sığınak#Gerard Butler#Son Sığınak Konusu Ve Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!