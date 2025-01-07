Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi ne zaman vizyona girdi?

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Son Sığınak filmi, televizyonda yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh’ın üstlendiği filmim başrollerinde Gerard Butler, Morena Baccarin ve David Denman yer alıyor.

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ

Son Sığınak, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCLULARI KİMLER?

Gerard Butler

Morena Baccarin

David Denman

Hope Davis

Holt McCallany

Merrin Dungey