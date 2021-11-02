Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Son Sığınak filmi oyuncuları ve konusu

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Son Sığınak filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Son Sığınak filminde kahramanlarımız felaketlerden kurtulup, Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışıyor.

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI

Son Sığınak filmi oyuncuları arasında Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman bulunuyor.