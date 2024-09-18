Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Şans filmi ne zaman çekildi?

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Son Şans filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 2015 yılında vizyona giren film, başarılı boksör Billy Hope'un eşinin trajik ölümünün ardından yaşadıklarına odaklanıyor.

SON ŞANS FİLMİ KONUSU

Son Şans, kariyerinde zirveye ulaşmayı hedefleyen yetenekli bir boksör olan Billy Hope’un hikayesini anlatıyor. Billiy, her şey yolunda giderken eşinin ani ve trajik ölümüyle sarsılır. Alkol ve uyuşturucu batağına saplanan Billy, kızının velayetini kaybetme tehlikesi ve evini yitirme riskiyle karşı karşıya kalır. Eski boksör Tick'ten yardım istemeye karar verir.

Tick, Billy'yi sadece boks konusunda değil, aynı zamanda ruhsal olarak da eğitmeye çalışır. Billy, üst düzeyde profesyonel bir boksör olma hayalini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de büyük bir mücadele verecektir.

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SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Rachel McAdams

50 Cent

Forest Whitaker

Naomie Harris

Oona Laurence

Miguel Gomez