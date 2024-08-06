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Son Şans filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu: Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Son Şans#Son Şans Oyuncuları#Son Şans Konusu
Son Şans filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu: Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 17:08

Son Şans filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 2015 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Dram türündeki yapım başarılı boksör Billy Hope'un eşinin trajik ölümünün ardından yaşadıklarına odaklanıyor. Peki Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

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SON ŞANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Şans, kariyerinde zirveye ulaşmayı hedefleyen yetenekli bir boksör olan Billy Hope’un hikayesini anlatıyor. Billiy, her şey yolunda giderken eşinin ani ve trajik ölümüyle sarsılır. Alkol ve uyuşturucu batağına saplanan Billy, kızının velayetini kaybetme tehlikesi ve evini yitirme riskiyle karşı karşıya kalır. Eski boksör Tick'ten yardım istemeye karar verir.

Tick, Billy'yi sadece boks konusunda değil, aynı zamanda ruhsal olarak da eğitmeye çalışır. Billy, üst düzeyde profesyonel bir boksör olma hayalini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de büyük bir mücadele verecektir.

SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal
Rachel McAdams
Forest Whitaker
50 Cent
Naomie Harris
Oona Laurence
Miguel Gomez

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#Son Şans#Son Şans Oyuncuları#Son Şans Konusu

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