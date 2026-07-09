Son nefesini evladını kurtarmak için vermiş, sonra gölde boğulmuştu… Ünlü oyuncunun annesiz büyüyen oğlu onun yolundan yürüyor

Haberin Devamı

“Glee” dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, 33 yaşındayken gölde boğularak hayatını kaybettikten sonra geride kalan oğullarını eski eşi Ryan Dorsey büyütüyor.

Annesi gözleri önünde boğulan ve o sırada sadece 4 yaşında olan Josey artık 10 yaşında.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Hayatını kaybetmeden önce boşanmış olsalar da Naya Rivera ile aralarındaki dostluğu sürdüren eski eşi Ryan Dorsey biricik oğullarını tek başına büyütüyor.

Ryan Dorsey, 10 yaşındaki oğulları Josey’nin bakımını üstlenirken bir yandan da Naya Rivera’nın anısını yaşatmaya çalıştığını söylüyor.

Haberin Devamı

Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Ryan Dorsey Naya Rivera'nın, altı yıl önce Kaliforniya'daki Piru Gölü'nde kiralık bir tekneden denize açılırken annesinin boğulmasını izleyen 4 yaşındaki oğulları Josey'e gururla "gülümsediğine" inanıyor.

Ryan Dorsey, Naya Rivera’nın altıncı ölüm yıl dönümü için basının sorduğu sorulara cevap verirken oğlu Josey’nin bir yılı aşkın süredir piyano dersi aldığını söyledi.

Naya Rivera’nın piyano çalmayı bıraktığına çok pişman olduğunu söyleyen eski eşi oğlu Josey’nin bu yolla annesiyle bağlantı kurduğunu, bunu kendisine de “Annen her zaman dinliyor… Şimdi anlamıyorsun ama bir gün yetişkin olduğunda ya da belki de ergen olduğunda bana teşekkür edeceksin. Benimle yaşadığın sürece asla pes etmeyeceksin.’” diyerek anlattığını söyledi.

42 yaşındaki oyuncu “Onun gelişimini izlemek çok harika” diye hayranlığını dile getirirken baba – oğul evlerini bahçesinde bir “anne köşesi” yarattıklarını ve oraya ektikleri gülleri ve çiçekleri Josey’nin suladığını ve bahçenin bakımını yaparak annesini hatırladığını söyledi.

Haberin Devamı

Bekar baba, Naya Rivera'nın hayatlarında sürekli bir varlık olmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor, ancak istemeden de olsa Josey de aynısını yapıyor: “Bazı şeyler yapıyor, küçük kahkahalar ve sesler çıkarıyor ki, onun bile bildiğini bilmediğim, onun eskiden yaptığı ve söylediği aptalca şeyleri hatırlatıyor bana,” diyen Dorsey, gülümseyerek ekliyor: “Ve çok konuşuyor, bu yüzden bana annesini hatırlatıyor.”

Babası 10 yaşındaki Josey’yi “Tüm yaşadıklarına rağmen çok mutlu, albenili, meşgul, zeki bir çocuk.” diye anlatıyor.

Naya Rivera 8 Temmuz 2020'de boğularak hayatını kaybetmiş olsa da, 33 yaşındaki oyuncunun cesedinin bulunması beş gün sürdü. Dorsey, yılın bu acı dolu zamanı için, "Her zaman Temmuz'un ilk haftası oluyor," dedi. "Tam olarak hangi gün olduğunu bile bilmiyorum çünkü tüm süreç, bir kabus gibi uzun bir haftaydı."

Haberin Devamı

Rivera ile uzun ve karmaşık bir ilişkiye sahip olan ve dört yıl evli kalan "Ray Donovan" oyuncusu, eski "zaman tüm yaraları iyileştirir" sözünü hatırlatarak, trajediyi "kabul etmeyi" ve "başa çıkmayı" öğrendiğini, ancak yine de zaman zaman bu acıyı yoğun şekilde yaşadığını söyledi.

Josey'nin "o günden" hiç bahsedip bahsetmediği sorulduğunda Dorsey “Artık daha az ama oğlumun hayatının en kötü gününe dair anısı yıllar içinde değişmedi” diyor: Annesi -can yeleği giymemişti. Sürüklenen tekneye onu geri çıkarmak için tüm gücünü kullanmıştı. Adını seslenmiş ve sonra suyun altına kaybolmuştu.”

Haberin Devamı

Naya Rivera öldükten sonra, daha sonra oğlu Josey adına Ventura County'den bir dava tazminatı alan Ryan Dorsey, Los Angeles'ta kalmaya çalıştı, ancak bu durum ona çok ağır geldi. Yaşam maliyeti ve medyanın ilgisi, oğluna daha sakin ve daha tatmin edici bir yetiştirme ortamı sağlamak için memleketine geri döndü.

Ailesi ona yardımcı olsa da Dorsey hala bekar bir ebeveyn olarak, maddi, fiziksel ve duygusal olarak destek sağlamak için iki kat daha fazla çalışıyor. Tüm bunlar olup biterken oğluyla birlikte taşıdıkları ortak kederiyle de başa çıkmaya çalışıyor.

"Durum bu ve berbat, ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diyen Ryan Dorsey 10 yaşındaki oğullarının da tıpkı kendisi ve genç yaşta ölen annesi Naya Rivera gibi oyunculuğa heves ettiğini söylüyor.

Haberin Devamı

Annesiz büyüyen 10 yaşındaki Josey’nin şimdiden altı proje için seçmelere katıldığını, hatta yakın zamanda çok büyük bir film ve gerçekten harika bir yönetmen için ilk geri dönüş çağrısını aldığını söyleyen babası “Yaratıcı kısımda ne yapacağını görmek için heyecanlıyım çünkü açıkçası, biliyorsunuz, bu onun kanında var” diye gururlanıyor ve ekliyor: "Hala onun normal bir çocukluk yaşamasını istiyorum, ki bence burada da öyle yaşıyor. Eğer bir projede yer alıyorsa, girip çıkabilir, geri dönebilir ve yine de çocuk olmaya devam edebilir."