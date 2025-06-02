ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± son konser iÃ§in canÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ±... GÃ¼nde 15 kere tansiyonunu Ã¶lÃ§Ã¼yorlar... Ancak TanrÄ± isterse sahneye Ã§Ä±kabilirim

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Bir deÄŸil birkaÃ§ dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran efsane bir grubun yÄ±llar sonra ilk ve ne yazÄ±k ki son kez bir araya geleceÄŸi bir konser bu.

Ä°Ã§lerinden biri zaten uzun yÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimseden saklamÄ±yor... Ãœstelik sÃ¼rekli olarak "Bu benim veda konserim. Beni bugÃ¼ne getiren hayranlarÄ±ma bu konserle teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum" diye konuÅŸuyor.

Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± hayatÄ±nÄ± sahnede geÃ§iren bu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, bu veda konserinde sahneye Ã§Ä±kmaktan korktuÄŸunu sÃ¶ylemekten de kaÃ§Ä±nmÄ±yor.

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Konuyu takip edenler Ozzy Osbourne'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ± zaten. YÄ±llar Ã¶nce ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸtuÄŸu Black Sabbath grubuyla birlikte Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki temmuz ayÄ±nda son kez sahneye Ã§Ä±kacak Osbourne.

Osbourne'un doÄŸum yeri olan Ä°ngiltere'nin Birmingham kentindeki konser 5 Temmuz'da gerÃ§ekleÅŸecek. 76 yaÅŸÄ±ndaki Ozzy Osbourne, yÄ±llarÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi ABD'den Ã¶ncelikle bu konser iÃ§in Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa "ABD'de Ã¶lmek istemediÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yordu sÃ¼rekli.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Ozzy Osbourne, ailesiyle birlikte memleketine dÃ¶ndÃ¼. Åžimdi de grup arkadaÅŸlarÄ±yla son bir kez aynÄ± sahneyi paylaÅŸacaÄŸÄ± konsere hazÄ±rlanÄ±yor.

Ama aÃ§Ä±kÃ§asÄ± saÄŸlÄ±k durumunun kendisini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten de geri durmuyor Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen.

'KAFAM Ã‡ILGIN GÄ°BÄ°'

Uzun sÃ¼redir Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸan Ozzy Osbourne, Sirius XM podcast'ine konuÅŸtu. Orada da "Kafam Ã§Ä±lgÄ±n gibi" dedi.

Sadece Parkinson'un deÄŸil Dikkat EksikliÄŸi ve Hiperaktivite BozukluÄŸu'nun da kendisini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Ozzy Osbourne. "Konsere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve egzersizlerime baÅŸlamadan Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±m" diye ekledi.

Osbourne bu kez sahne korkusuna yenilmek Ã¼zere olduÄŸunu da sÃ¶ylemeden geÃ§medi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "Her ÅŸey harika olacak demeyeceÄŸim. GerÃ§ekten kendime gÃ¼vendiÄŸimi de sÃ¶ylemeyeceÄŸim" sÃ¶zleriyle ifade etti bu durumu.

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KafasÄ±nÄ± meÅŸgul eden sorunlardan biri de sahnede ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerken ayakta durup duramayacaÄŸÄ± konusu.Â Her ne kadar fiziksel egzersizler yapsa da konserde ayakta durabileceÄŸinden hiÃ§ emin deÄŸil,

GÃœNDE 15 KEZ TANSÄ°YONU Ã–LÃ‡ÃœLÃœYOR

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen, yine de bu konserde baÅŸarÄ±lÄ± olabilmek iÃ§in enerjisinin yÃ¼zde 120'sini verdiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da konuyu "EÄŸer TanrÄ± o konsere Ã§Ä±kmamÄ± isterse Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m" sÃ¶zleriyle toparladÄ±.

Black Sabbath grubu birlikte son konseriniÂ 2005 yÄ±lÄ±nda verdi.Â Grup aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde zaman zaman buluÅŸmalar yaÅŸadÄ±. Ama onlarÄ±n hiÃ§birinde orijinal grup Ã¼yeleri tam kadro yer almamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ay gerÃ§ekleÅŸecek konser bu aÃ§Ä±dan da Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ grubun asÄ±l kadrosu yeniden bir araya gelecek.

Bu konser Ã¶ncesinde Ozzy Osbourne'un saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da sÄ±kÄ± bir kontrol altÄ±nda tutuluyor. Ã–yle ki gÃ¼nde 15 kez tansiyonu Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼p kaydediliyor.

Daha Ã¶nce kÄ±zÄ± Kelly'nin de sÃ¶ylediÄŸi gibi Osbourne, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ toparlamak iÃ§in dÃ¼zenli olarak fiziksel egzersiz yapÄ±yor.

Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Osbourne: "Ä°nsanlarÄ±n normale dÃ¶nmesine yardÄ±mcÄ± olan bir antrenÃ¶rÃ¼m var. Zor bir sÃ¼reÃ§ ama benim baÅŸarabileceÄŸime inanÄ±yor. Ben de elimden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yorum."

GÃ¼nde 15 kez tansiyonun Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Osbourne, parmaÄŸÄ±nda bulunan bir alet sayesinde de kalp atÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n kontrol edildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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Â 'BU BABAMIN SON KONSERÄ° OLACAK'

Osbourne'un kÄ±zÄ± Kelly daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Her gÃ¼n egzersiz yapÄ±yor. Her geÃ§en gÃ¼n daha da gÃ¼Ã§leniyor ve konsere hazÄ±r" diye konuÅŸtu.

Kendisi de bir dÃ¶nem sÃ¼rekli alÄ±p verdiÄŸi kilolarla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Kelly Osbourne "SanÄ±rÄ±m bu konser son olacak. Bu babamÄ±n, ona hayatÄ±nÄ± ve kariyerini veren dinleyicilerine teÅŸekkÃ¼rlerini sunmak iÃ§in bir fÄ±rsat" dedi.

Kelly Osbourne, Birmingham'daki Villa Park'ta gerÃ§ekleÅŸecek olan bu veda konserinin hem babasÄ± hem de grubun hayranlarÄ± iÃ§in Ã§ok duygusal olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kelly "Bu konseri dÃ¼ÅŸÃ¼nmek benim bile tÃ¼ylerimi diken diken ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu babamÄ±n hayranlarÄ±na olan sevgisinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil" diye konuÅŸtu.Â

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SON KONSERÄ°NÄ° KENDÄ° MEMLEKETÄ°NDE VERECEK: Bu veda konserini Ozzy Osbourne için daha da duygusal hale getiren bir ayrÄ±ntÄ± daha var. O da konserin, Osbourne'un memleketi olan Ä°ngiltere'den Birmingham kentinde gerçekleÅŸecek olmasÄ±. Black Sabbath'Ä±n son kez bir araya geleceÄŸi veda konserinde Osbourne'un yanÄ± sÄ±ra grup arkadaÅŸlarÄ± 74 yaÅŸÄ±ndaki Geezer Butler, 76 yaÅŸÄ±ndaki Tony Iommi ve yine 76 yaÅŸÄ±ndaki Bill Ward sahnede olacak.





BÄ°R ZAMANLAR KOÅžTURDUÄžU SAHNEDE ARTIK AYAKTA BÄ°LE DURACAÄžI BÄ°LE ÅžÃœPHELÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ozzy Osbourne, meslek hayatÄ±na devam etmek istese de bunu yapabilecek saÄŸlÄ±k durumuna sahip deÄŸil uzun sÃ¼redir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k rahatÃ§a adÄ±m bile atamaz halde.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda karÄ±sÄ± Sharon Osbourne, bir dÃ¶nem 'KaranlÄ±klar Prensi' olarak anÄ±lan Ozzy Osbourne'un Black Sabbath buluÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ama o gÃ¼n sahnede ayakta duramayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Onun bu durumu da yakalandÄ±ÄŸÄ± Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili.

Sharon Osbourne kocasÄ± Ozzy'nin durumunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Parkinson ilerleyen bir hastalÄ±k. DuraÄŸan hale getirebileceÄŸiniz tÃ¼rden bir ÅŸey deÄŸil. VÃ¼cudun farklÄ± bÃ¶lÃ¼mlerimi etkiliyor. Ve Ozzie'nin de bacaklarÄ±nÄ± etkiledi."

Sharon'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kocasÄ± Ozzy'nin bedeni artÄ±k eskisi gibi hareketli olmasa da yine de sesi hala yerinde.

Hatta onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re "Sesi her zaman olduÄŸu gibi gÃ¼zel."

Ozzy Osbourne'a 2003 yÄ±lÄ±nda Parkinson teÅŸhisi konuldu. Müzisyen, bu teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±na kadar kamuoyuna açÄ±klamadÄ±. Ozzy Osbourne 2019 yÄ±lÄ±nda evinde tuvalete giderken düÅŸtü, boynunda ve sÄ±rtÄ±nda hasar oluÅŸtu. Bu durum 18 yÄ±l önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ATV kazasÄ±nda sakatlandÄ±ÄŸÄ± bölgeyi etkilediÄŸi için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldÄ±.

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BÃ¼tÃ¼n bu hastalÄ±k sÃ¼recinde Ozzy Osbourne'un en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi ise 42 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu Sharon Osbourne.

Sharon bir rÃ¶portajÄ±nda kocasÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± kimseye bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sharon "Bunu mecbur olduÄŸum iÃ§in deÄŸil, istediÄŸim ve onu sevdiÄŸim iÃ§in yapÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "TÄ±pkÄ± bir Ã‡in vazosu gibi... Onu pamuklara sarÄ±p korumak gerekiyor" sÃ¶zleriyle durumu tanÄ±mladÄ±.

Black Sabbath, 1968 yÄ±lÄ±nda Birmingham'da kuruldu. Gitarda Tony Iommi, vokalde Ozzy Osbourne, bas gitarda Geezer Butler ve davulda Bill Ward'dan oluÅŸan grup heavy metal mÃ¼ziÄŸin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ sayÄ±lÄ±yor. Grup, 1970'te Black Sabbath yine aynÄ± yÄ±l Paranoid ve 1971'de Master of Reality albÃ¼mleriyle heavy metal tarzÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± ve tanÄ±mlanmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.





Â Osbourne bir dÃ¶nem 'KaranlÄ±klar Prensi' olarak tanÄ±nÄ±yordu. Hem sahnede hem de Ã¶zel hayatÄ±nda Ã§ok hareketliydi. Ama geÃ§en yÄ±llar onda epey iz bÄ±raktÄ±.