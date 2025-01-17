Son Hava Bükücü filmi konusu nedir? Son Hava Bükücü oyuncuları ve karakterleri

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Nickelodeon'da yayınlanan çizgi televizyon dizisi Avatar: Son Havabükücü'den sinemaya uyarlanan Son Hava Bükücü filmi televizyonda yayınlanacak. Film 30 Haziran 2010'da gösterime girmişti. Peki, Son Hava Bükücü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Son Hava Bükücü karakterleri...
SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Son Hava Bükücü, kaderleri birbirine bağlı olan Hava, Su, Toprak ve Ateş uluslarının yaşadıkları aksiyon dolu mücadeleyi anlatıyor. Ateş Ulusu, diğer uluslara karşı acımasız bir savaş başlatır. Bu savaş her şeyi altüst eder ve dünya büyük bir kaosa sürüklenir. Bir yüzyıl geçmesine rağmen, bu yıkımı durduracak bir umut ışığı henüz ortaya çıkmamıştır.
Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang, arkadaşları Katara ve Sokka ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.
SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Noah Ringer- Aang
Nicola Peltz- Katara
Jackson Rathbone - Sokka
Dev Patel- Zuko
Jessica Jade Andres- Suki
Shaun Toub- Iroh
Cliff Curtis- Ateş kralı Ozai
Aasif Mandavi- Amiral Zhao
Seychelle Gabriel- Prenses Yue
Summer Bishil- Azula