Son Hava Bükücü filmi konusu nedir? Son Hava Bükücü oyuncuları ve karakterleri

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Nickelodeon'da yayınlanan çizgi televizyon dizisi Avatar: Son Havabükücü'den sinemaya uyarlanan Son Hava Bükücü filmi televizyonda yayınlanacak. Film 30 Haziran 2010'da gösterime girmişti. Peki, Son Hava Bükücü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Son Hava Bükücü karakterleri...

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Hava Bükücü, kaderleri birbirine bağlı olan Hava, Su, Toprak ve Ateş uluslarının yaşadıkları aksiyon dolu mücadeleyi anlatıyor. Ateş Ulusu, diğer uluslara karşı acımasız bir savaş başlatır. Bu savaş her şeyi altüst eder ve dünya büyük bir kaosa sürüklenir. Bir yüzyıl geçmesine rağmen, bu yıkımı durduracak bir umut ışığı henüz ortaya çıkmamıştır.

Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang, arkadaşları Katara ve Sokka ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır.

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SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Noah Ringer- Aang

Nicola Peltz- Katara

Jackson Rathbone - Sokka

Dev Patel- Zuko

Jessica Jade Andres- Suki

Shaun Toub- Iroh

Cliff Curtis- Ateş kralı Ozai

Aasif Mandavi- Amiral Zhao

Seychelle Gabriel- Prenses Yue

Summer Bishil- Azula