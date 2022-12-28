Somer'in kapısını çalan Türkan mı, Mine mi?

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Dizinin yeni bölümünde,

Türkan, geceyi evden uzakta geçiren Somer'e nerde olduğunu sordu. Somer ise 'Bundan sonra böyle alışacaksın, nerede olduğumun cevabını hiçbir zaman alamayacaksın' dedi.

SOMER KIYAMETİ KOPARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'BU ŞEHİRDEN GİT SEVİLAY'

Özer, Sevilay'ın evine giderek ona olan duygularını bir çırpıda anlattı.

Geçen yıllara rağmen Sevilay'ı hala sevdiğini söyleyen Özer, ondan oğlunu da alarak şehirden gitmesini istedi.

SEVİLAY BEN SENİ HALA SEVİYORUM! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sessiz sedasız gitmek hep bana düşüyor değil mi Özer? Gitmiyorum... Bana olan aşkınla da Somer ile de sen savaşacaksın!

MİNE'YE TUZAK

Somer'in kendisini bulmasından korkan Mine, kaldığı oteli değiştirdi.

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Kızını geri alabilmek için her yolu deneyen Somer, Mine'nin nerede olduğunu bulabilmek için annesi ve avukatından yardım istedi.

Rüçhan, hisse devrini bahane ederek Mine'yi bulabileceğini söyledi. Dediği gibi de oldu. Mine hisse devrini duyunca Rüçhan ile buluşmayı kabul etti.

MİNE TUZAĞA DÜŞECEK Mİ?- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKAN KARARLI

Somer'in geceyi nerede geçirdiğini öğrenmekte kararlı olan Türkan, holdinge gitti.

Türkan 'Benden bir şey bekleme' diyen Somer'e, 'Ozaman bundan sonra herkes bildiği hayatı yaşasın' diyerek resti çekti.

Rüçhan, Somer'i arayarak Mine ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Derya'nın gelişi evde bayram havası estirdi. Ailesiyle bir gün geçiren Türkan, yeni işini de anlattı.

Eve gelen Mustafa annesini odada ağlarken buldu. Özer'in annesine baskı yaptığını öğrenen Mustafa, çek defterini görünce deliye döndü.

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Senin gözyaşın için bütün dünyayı ateşe veririm...





MUSTAFA VE SOMER KAVGA ETTİ

Taksicinin uyarısı ile takip edildiğini farkeden Mine, Somer'i arayarak adamını peşinden çekmesini söyledi.

Mustafa, Özer'den hesap sormak için Korman Malikanesi'ne gitti. Baba-oğulun tarıştığını gören Somer, Mustafa'ya saldırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Birbirlerine giren iki kardeş güçlükle ayrıldı.

Oğunu almak için malikaneye gelen Sevilay, Türkan ile karşılaştı. Türkan, Sevilay'ın oğlunun Mustafa olduğunu öğrendi.

SOMER'İN ÖFKESİ DİNMİYOR

Kiraz'a ulaşamadığı her dakika daha da sinirlenen Somer, öfkesini Türkan'dan çıkarmaya devam etti.

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SEN BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞISIN TÜRKAN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özer ile konuşan Türkan, Rüçhan'a yakalanmasına rağmen soruları yanıtsız bırakarak odasına gitti.

Türkan, sabah uyandığında Somer'in koltukta uyuduğunu gördü. Bu durumu fırsat bilen Türkan, duygularını anlattı.

Özer ve Somer arasındaki krizin nedenini öğrenmeye çalışan Rüçhan, eşini sorguya çekti. İkilinin sohbeti, Somer'in gelişiyle bölündü.

Sen benim oğlumsun, tabii ki senin için çabalayacağım. Elini kolunu kaldırmayanlar utansın!

'BEN SENİ HEP AFETTİM'

Türkan, annesi, halası ve kardeşleri ile Sevilay'ı evinde ziyaret ettiler. Derya, karşısında sevgilisi Mustafa'yı görünce şoke oldu.

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Somer'i ailesinin evindeki yılbaşı yemeğine davet eden Türkan, beklemediği bir karşılık aldı. Somer'in "Sen benim için hayal kırıklığısın" sözleriyle kalbi daha da çok kırılan Türkan, içinde tuttuğu her şeyi sevdiği adamın yüzüne vurdu.

Beni cezalandırma artık. Benim en büyük cezam seni sevmekmiş!

RÜÇHAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Somer'in gidişine engel olamayan Rüçhan, sinir krizi geçirdi ve olanlar için Özer'i suçladı: Kalbimize soktuğun hançer dönüp duruyor hala!

RÜÇHAN YERİ GÖĞÜ İNLETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nesrin'in yılbaşı yemeğine davet ettiği kişiler arasında Serdar da vardı. Somer'in İzmir'de iş gezisinde olduğunu söyleyen Türkan ise baba evine tek başına geldi.

Rüçhan ile akşam yemeği kötü başlayan Özer Bey de ellerinde çiçekler ile soluğu Sadık ve Nesrin'in evinden aldı.

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'SOMER DAĞ EVİNDE'

Gece boyunca Somer'in gelişini bekleyen Türkan, Özer'den onun dağ evine gittiğini öğrendi.

Somer'in yanına gitmek için evden çıkan Türkan, kapıda Sevilay ve Mustafa ile karşılaştı. Unutamadığı aşkını karşısında gören Özer, şoke oldu.

Fatih'in kızıyla konuştuktan sonra çaresizce ağladığını gören Dönüş, amcasına donör olabileceğini söyledi.

DÖNÜŞ'ÜN KARARI FATİH'İ AĞLATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yılbaşı gecesini yalnız geçirmek istemeyen Rüçhan, Ayla'yı da yanına alarak Sadık'ın evine gitti.

Ayla'dan Somer'in evi terk ettiğini öğrenen ve mutluluktan havaya uçan Mine, kızı ile birlikte Somer'i bulacağı adrese doğru yola çıktı...

Dizinin final sahnesinde,

Zil sesiyle şaşkına dönen Somer, kim olduğunu bilmeden davetsiz misafire kapıyı açtı...

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 33. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN