Somer’in biraz muhakemesiz ve hoyrat davranan taraflarını sevmiyorum

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Dizide canlandırdığı Somer karakteri ile herkesin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Berker Güven 'Somer' üzerine çok özel açıklamalarda bulundu.

Üç Kız Kardeş’i ve Somer’i kendi tarafından yorumlayan ünlü oyuncu:

“Ayvalık’ta çok keyifliyiz, herkes birbirine karşı ılımlı, hoşgörülü ve dost canlısı… Üç Kız Kardeş’te Somer’i oynarken kendimi konforlu, biraz daha rahat hissediyorum. Ama Somer’in biraz muhakemesiz ve hoyrat davranan taraflarını da sevmiyorum.’’ dedi.

Türkan ile ilgili ilişkilerine de değinen Güven: “Somer ve Türkan’ın ilişkisi birbirini hiç tanımadan biraz da aile baskısıyla evlenen iki insanın değişim yolculuğu...’’dedi.

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Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…