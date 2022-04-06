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Somer'den Türkan'ı şoke eden itiraf!

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

Kanal D’nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geldi. Günün en çok izlenen dizisi olmayı başaran Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Türkan ve Somer’in iyice yakınlaştığı bölümde, Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler ise herkeste şok etkisi yarattı.

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Dizinin ekrana gelen bu bölümünde; Türkan, Somer ve Mine arasında yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Somer’in bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştü. Mine’yi terk eden Somer ise Türkan'la daha da yakınlaştı. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı karşısında görünce şoke oldu. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine ise bu duruma daha fazla dayanamayarak, kalabalığın ortasında bayıldı. Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırdı. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözleri ise herkeste şok etkisi yarattı.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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