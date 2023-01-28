Somer ve Türkan aşkında kara bulutlar

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Kanal D’nin salı akşamları ekrana gelen, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Üç Kız Kardeş 37’nci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Somer’in Türkan’dan ayrılmak istemesi tanıtıma damga vururken yeni bölümde ikilinin arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Türkan'ın Rüçhan'a karşı olan tavrını gören Somer çok sinirlenir ve sinirini Türkan'dan çıkarır. Türkan hamilelik haberini verecekken, Somer'in kendisinden boşanmak istediğini duyunca adeta şok olur. Öte yandan Derya için her şeyi göze alan Mustafa, kimsenin söylediklerini dinlemez. Dönüş ise kuzeni Feride için Serdar’a olan duygularından vazgeçer.



Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'da Kanal D'de…