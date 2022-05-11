Somer, Türkan'ı kaçırdı! Aşkını ilan etti!

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş sosyal medyada da çok konuşuldu. Türkan ve Somer’in sahneleri büyük ilgi görürken, Rüçhan’ın Mine ile iş birliği yapıp Mine’yi gelini olarak kabul etmesi ise çok sayıda yorum aldı.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başladı. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanarak, kızının mutsuzluğuyla daha da kahroldu. Somer, Türkan'ın yokluğunda değerini anlasa da Türkan, artık Somer'i görmek bile istemediğini söyledi. Somer, Türkan'ın gönlünü geri kazanıp kazanamayacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu. Nesrin, Türkan’ın boşanma kararını Sadık’tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçti. Rüçhan, Türkan'ın evi terk etmesinin ardından Mine'yle iş birliği yaptı. Mine'nin karnındaki çocuğun Somer'den olup olmadığını öğrenen Rüçhan, Mine'yi artık gelini olarak kabul etti. Rüçhan'ın öfkesi ise herkesi tutuşturdu.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…