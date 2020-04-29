Somer Sivrioğlu kimdir? Somer şef kaç yaşında, nereli?

Somer şef kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan Sivrioğlu, Survivor 2020 yarışmasına konuk oluyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ünlü şef Ünlüler Takımına yol gösterecek. İşte 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapmıştır.