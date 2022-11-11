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Somer Sivrioğlu: Eski eşim hiç yemek yapamazdı aç kalırdık

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#Somer Sivrioğlu#Ahmet Mümtaz Taylan#Aslı Sencer
Somer Sivrioğlu: Eski eşim hiç yemek yapamazdı aç kalırdık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:17

Ünlü yemek şefi Somer Sivrioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” adlı televizyon programına konuk oldu.

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İşteki başarısını eski eşi Aslı Sencer’e borçlu olduğunu itiraf eden Sivrioğlu, esprili bir açıklama yaptı:

“İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır” dedi.

Somer Sivrioğlu: Eski eşim hiç yemek yapamazdı aç kalırdık

İyi aşçı değil, şef olduğunu da dile getiren Sivrioğlu, “Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum” dedi.

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#Somer Sivrioğlu#Ahmet Mümtaz Taylan#Aslı Sencer

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