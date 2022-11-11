Somer Sivrioğlu: Eski eşim hiç yemek yapamazdı aç kalırdık

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İşteki başarısını eski eşi Aslı Sencer’e borçlu olduğunu itiraf eden Sivrioğlu, esprili bir açıklama yaptı:

“İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır” dedi.

İyi aşçı değil, şef olduğunu da dile getiren Sivrioğlu, “Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum” dedi.