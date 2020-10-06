Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında? Solmaz Çiros kaç kilo aldı?

Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle adından söz ettirdi. İzdivaş programlarının yayından kaldırılmasının ardından Solmaz Çiros ve Kaan Güvenilir, TV 8 ekranlarında yine kendi aşklarının konu alındığı Aşk-ı Roman adlı dizide başrol oynadılar. İkili olaylı bir şekilde ayrıldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Siros, hem dolandırıldığını hem de aldatıldığını açıkladı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.