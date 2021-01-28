Sol Yanım neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler Sol Yanım 10. bölüm fragmanında

Sol Yanım dizisi yeni bölümü ekranlarını yeni açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi yerine bu akşam Akrep dizisi yer aldı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi artık çarşamba günleri yayınlanacak. Sol Yanım'ın 10. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sol Yanım dizisi artık çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 9. bölümü 27 Ocak'ta ekranlara geldi. Yeni yayın gününde Sol Yanım dizisi 10. bölümü ile 4 Şubat Çarşamba günü dizisevenlerle buluşacak.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, kendini Serra’ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim’in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan’ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena’nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün’ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi’nde geçen zor gecenin ardından Selim’in kendisine Biricik’in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra’yı yaralar. Selim, Nazlım’la konuşup gerçeği öğrenince Ali’den hesap sorar ve Asena’nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan’la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak’ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak’ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik’e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra’ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.