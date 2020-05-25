Sol Şerit filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Sol Şerit oyuncu kadrosundaki isimler

Sol Şerit filmi televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sol Şerit filminde Deniz Baysal, Cem Aksakal gibi oyuncular yer alıyor. İşte, Sol Şerit filminin oyuncuları ve konuyla ilgili detaylar...

SOL ŞERİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

2016 yılında vizyona giren İnci Balabanoğlu Ahıska'nın yönetmenliğini yaptığı Sol Şerit filminde Ceyda Ateş , Selin Şekerci, Ayten Uncuoğlu, Burak Satıbol, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Film, üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanıyor: Çocukluk çağından beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem’in düğünü için Ankara’dan Denizli’ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan olaylar patlak vermeye başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikayesine eşlik edecektir.