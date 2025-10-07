Çocuklarının ikisi de babaya çekmiş!

Haberin Devamı

Çok nadir örnekler dışında sevgilileri ya da eşleri ile yolları ayrıldığında bu durum da öyle ya da böyle ortaya çıkar. Öyle ki bu ünlüler, rahatça aşk acısı bile çekemez... Yüz hatlarındaki en ufak bir değişim hemen manşetlere çıkar.

Onların kaderini çocukları da paylaşır... Anne ve babaları onları meraklılardan bir süreliğine gizlese de sonsuza kadar saklamaları mümkün değil elbette...

İKİZLERİ DE YANINDAYDI

İşte son dönemde Ben Affleck ile boşanması nedeniyle gündemde olan Jennifer Lopez'in bir önceki eski kocası Marc Anthohy'den dünyaya gelen çocukları da böyle.

Daha anneleri Lopez hamileyken ve bu durumu gizlemeye çalışırken bile dikkat çekti onlar. Dünyaya gelmeleri ve sonrasında büyümeleri de ayrı olay.

Lopez ile Anthony'nin evliliğinden dünyaya gelen ikizler Max ve Emme artık 17 yaşında. Bir yıl sonra artık yetişkin olacaklar..

Eski çiftin ikizlerinden kız olanı Emme, kamera karşısına çıkma konusunda ikizinden daha önde... Sık sık annesiyle birlikte paparazzi objektiflerine yakalanıyor.

Erkek olanı yani Max ise ikizinden biraz daha gözlerden uzakta... Belli ki kendini kamera karşısında en azından şimdilik çok rahat hissetmiyor.





OĞLU MAX BABASINA İKİZİ KADAR BENZİYOR

Jennifer Lopez ile Marc Anthony'nin ikizleri Max ve Emme annelerini son filmi Örümcek Kadının Öpücüğü'nün New York galasında yalnız bırakmadı...

Her ne kadar o galada boşandıktan sonra kırmızı halıda iş gereği bir araya gelen eski eşler Lopez ile Affleck, ön plana çıksa da hemen ardından ikizler Max ve Emme meraklı bakışları üzerlerinde topladı.

Kardeşinden daha rahat tavırlar sergileyen Emme, siyah pantolon, siyah gömlek ve borda bir ceket giydi. Görünümünü siyah ayakkabılar ve boynuna taktığı kolyelerle tamamladı.

Max ise kardeşinden çok daha sadeydi... Neredeyse günlük kıyafetleriyle çıktı kırmızı halıya. Üstelik de objektifler karşısında öyle çok da rahat değildi.

Bu arada Max Muniz'in babası Marc Anthony'ye ya da gerçek adıyla Marc Antonio Muniz'e ikizi kadar benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Jennifer Lopez ile Marc Anthony'nin ikizlerinden Max, babasına ikizi kadar benziyor.

BABALARINDAN BEŞ KARDEŞLERİ DAHA VAR

Max ve Emme Muniz, Jennifer Lopez'in evliliğinden doğan iki çocuk. Lopez'in onlardan başka çocuğu da yok.

Ama Marc Anthony çocuk konusunda eski karısından birkaç adım önde. Çünkü onun farklı evlilik ve ilişkilerinden beş tane çocuğu daha var.

İlk iki çocuğu olan Arianna ve Chaze'in anneleri Debbie Rosado.

Ünlü şarkıcı Marc Anthony, eski güzellik kraliçesi Dayanara Torres ile evliliğinden Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi oldu.

Anthony, 2023 yılından bu yana yine taçlı bir güzel olan Nadia Ferreira ile evli. Bu evlilikten de bir erkek çocuk babası.

Bir başka deyişle, Max ve Emme, yedi çocuklu kalabalık bir geniş aileye mensup.

Jennifer Lopez, sıradan bir günde alışverişe giderken bile bir yıldız gibi giyiniyor... Kızı Emma ise yaşı gereği çok daha rahat bir tarz benimsedi.

Marc Anthony, bundan iki yıl önce ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldıza sahip oldu. O törende Marc Anthony'ye yakın arkadaşı David Beckham'ın yanı sıra eski güzellik kraliçesi Dayanara Torres'ten dünyaya gelen oğulları Christian ve Ryan da eşlik etti.





56 yaşındaki Marc Anthony'nin, şu anda evli olduğu genç karısı Nadia Ferreira'dan da bir oğlu bulunuyor.





Jennifer Lopez ile Marc Anthony, 2004 ile 2014 arasında evli kaldı...