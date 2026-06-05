Sokaklarda kendini bilmez halde dolaşıyordu... Bir anda aşk geldi ve hayatı kurtuldu... Artık kendini iki çocuğuna adadı

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Gencecik yaşında şöhrete ulaşmıştı ama bu durum onun hayatına büyük bir karmaşa getirmişti. Tabii ki insanı tüketen, hayatından çalan hızlı geceleri ve kötü alışkanlıkları da.

Üstelik o dönemde ortalığı kasıp kavuran "sıfır beden" hastalığına tutulmuştu.

Sokaklarda alkol duvarını aşmış şekilde bazen yalın ayak bazen de yerlerde sürünerek geçirdi o dönemi.

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Öyle ki ailesi dahil herkes onun fazla uzun ömürlü olmayacağını düşünüyordu. Ama günün birinde aşık olup evlendi. Bir de üstüne hamile kaldı.

İşte dünyaya getirdiği o iki bebek ve onu el üstünde tutan aşkı sayesinde hayata dört elle sarıldı. Kendisini yiyip bitiren eski günlerini geride bıraktı... Şimdi de ilk göz ağrısının mutlu gününü gördü.

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KOCASI ONU EL ÜSTÜNDE TUTUYOR... O DA AİLESİNİ

Bu anlattığımız kişi Nicole Richie…

"Hello… Is It Me You Looking For?" diye seslendiği şarkısıyla 80'li yıllarda gönülleri fetheden Lionel Richie'nin küçücük yaşında evlat edindiği Richie, bugün 44 yaşında..

Good Charlotte grubunun üyelerinden Joel Madden ile 2010 yılından bu yana evli olan Nicole Richie, 18 yaşındaki kızı Kate'in liseden mezun olmasının mutluluğunu yaşadı.

Joel Madden ile mutlu bir evliliği olan Nicole Richie, törende kocasının yanı sıra, annesi Brenda ile birlikteydi. Nadiren ortaya çıkan oğlu Sparrow da bu mutluluğa ortak oldu.

Bir zamanların hızlı kızı Nicole Richie ise gün boyu çocuklarının üzerine titredi.

Mutlu aile Kate'in diploma töreninde bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Nicole ve Joel, kızları Kate'in lise mezuniyetinde oğulları Sparrow'u da yanlarına alıp mutluluk tablosu sergiledi.





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Törende çiftin nadiren ortalarda görünen oğlu Sparrow da yerini aldı.





Nicole Richie, 2000'lerin başında aşırı zayıflığıyla herkesi şaşırtıyordu.





BİR ZAMANLAR PARIS'İN İŞ ORTAĞI VE EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Nicole Richie ile Paris Hilton, 2000'lerin başında çok iyi arkadaştı.

Hem birlikte The Simple Life adlı reality programını yapıyorlardı hem de gecelerde kol kola geziyorlardı. İkisinin de "deli zamanlarıydı" bir başka deyişle.

O dönemde kimsenin aklına gelmezdi ama ikisi de evlenip ikişer çocuk annesi oldu. Bu arada eski iş ortakları ve iki dostun araları bozulduğu için yollarını ayrıldıklarını da hatırlatalım.

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ÜNLÜ MÜZİSYENİN EVLATLIK KIZI

Nicole Richie, aslında ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı. Ama Richie ve karısı onu öz evlatlarından hiç ayırmadan büyüttü. Onlara sağladıkları tüm imkanları Nicole için de sağladılar.

Aslında Nicole Richie'nin babası Peter Michael Escoveda bir perküsyoncuydu. Annesi Karen Moss ile İngiliz kökenliydi.

Babası Peter Michael bazı konserlerinde enstrüman çaldığı Lionel Richie ile yakınlaşıp arkadaş oldu. Sonra bakması için üç yaşındaki kızını Lionel Richie'nin yanına gönderdi.

Nicole 9 yaşına geldiğinde Lionel Richie ona soyadını vermeye karar verdi.





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ÜNLÜ VE ZENGİN BİR ÇEVREDE BÜYÜDÜ

Bu arada Nicole, Six Feet Under, Rock Me Baby gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat öte yandan Hollywood gecelerinin en olaylı simalarından birine dönüştü Nicole.

Sık sık alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan bazı kavgalara karışmaktan gözaltına alındı. Sonra hayatını değiştiren Joel Madden ile tanıştı.

Çift, 2010 yılında evlendi. Ondan sonra Nicole toparlandı ve tasarımcı olarak kariyerini devam ettirmeye başladı.

Şimdi çok gerekmedikçe Hollywood'un hızlı gecelerine karışmıyor ve gayet sakin bir hayat sürüyor. Ama yine de ortalarda göründüğünde paparazzi onun peşine düşmeden edemiyor.