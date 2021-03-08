Sokak ortasında acımasızca darbedilen kadının annesi ilk kez konuştu!

Samsun'un Canik ilçesinde sokak ortasında, 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini darbeden kişi, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kızı darbedilen anne Dursune Metegül, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak şiddetin ardından ilk kez konuştu.

Eski damadının boşanmayı kabullenemediğini ve sağlıklı düşünemediğini anlatan Dursune Metegül, bu sebeple saldırdığını söyledi. Daha önce de şiddete maruz kalan kızına yönelik saldırı girişimi olduğunu söyleyen anne, kızının birçok kez eski eşi hakkında şikayette bulunduğunu ve önceden uzaklaştırma kararı alındığını söyledi. Kızının torununun gözü önünde yaşadığı akıl almaz şiddete dair görüntüleri izleyemediğini söyleyen Dursune Metegül “hepimizin psikolojisi bozuldu” dedi.

Kızının hayati tehlikesi olmadığını söyleyen anne, torunuyla ilgili de konuştu. Küçük kızın her şeyin farkında olduğunu, olay anına dair konuştuğunu ve etkilendiğini söyledi. Torununun babasını görmek istemediğini “görürsem taş atarım babama” dediğini söyledi. Metegül, kadına şiddetin bir önce son bulması gerektiğinin altını çizdi.