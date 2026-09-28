Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor

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Sahne kariyerine nokta koymaya hazırlanan bu ünlü, Rod Stewart.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem ailesini hem hayranlarını endişelendiren 81 yaşındaki Stewart, artık sahnelerden emekli olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz ay kalp ameliyatı geçirip turnesini bile iptal eden Rod Stewart hayranlarının yüreğini burkan bu haberi "Artık veda zamanı geldi" diyerek duyurdu.

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Stewart, yaptığı açıklamada İngiltere ve Avrupa'yı kapsayan bir turnenin ardından artık emekliye ayrılacağını belirtti.

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Rod Stewart'ın Final Encore adlı turnesi önümüzdeki yılın nisan ayında İrlanda'da başlayıp 24 Temmuz günü de Almanya'da sona erecek.

Stewart, veda haberini verdiği videoda bu konuyu uzun süre düşündüğünü sonunda da üzülerek bu kararı verdiğini belirtti.

Sir unvanı da taşıyan Roderick David Stewart ya da müzik dünyasında tanınan adıyla Rod Stewart 1963 yılında Dimensions grubunda armonika çalarak profesyonel hayata adım attı. Onun bir yıl öncesinde de sokak müzisyenliği yapıyordu.

1964 yılında Long John Baldry grubuna geçen Stewart, 1967'de de Jeff Beck'in grubuna katıldı.

1969 yılında ilk solo albümü An Old Raincoat Won't Eved Let You Down'ı çıkardı.

1971 tarihli Every Pictures Tells a Story albümüyle de sadece Birleşik Krallık'ta değil ABD, Kanada ve Avustralya'da da listelerin zirvesine çıktı.

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Stewart, sokak müzisyeni olduğu günlerden bu yana da hiç durmadan çalıştı.