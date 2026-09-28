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Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor

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#Rod Stewart#Rod Stewart Emekli Oluyor#Emekli Olan Ünlüler
Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 15:40

Müzik dünyasının yıldızlarından biri artık emekli olmaya hazırlanıyor... Tam 60 yılını müzik kariyerine veren yıldız çıkacağı turne ile sahnelere veda etmeye hazırlanıyor.

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Sahne kariyerine nokta koymaya hazırlanan bu ünlü, Rod Stewart.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem ailesini hem hayranlarını endişelendiren 81 yaşındaki Stewart, artık sahnelerden emekli olacağını duyurdu.

Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor

Geçtiğimiz ay kalp ameliyatı geçirip turnesini bile iptal eden Rod Stewart hayranlarının yüreğini burkan bu haberi "Artık veda zamanı geldi" diyerek duyurdu.

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Stewart, yaptığı açıklamada İngiltere ve Avrupa'yı kapsayan bir turnenin ardından artık emekliye ayrılacağını belirtti.

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Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor
Rod Stewart'ın Final Encore adlı turnesi önümüzdeki yılın nisan ayında İrlanda'da başlayıp 24 Temmuz günü de Almanya'da sona erecek.

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Stewart, veda haberini verdiği videoda bu konuyu uzun süre düşündüğünü sonunda da üzülerek bu kararı verdiğini belirtti.

Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor
SOKAK MÜZİSYENLİĞİNDEN GELİP ZİRVEYE ÇIKTI
Sir unvanı da taşıyan Roderick David Stewart ya da müzik dünyasında tanınan adıyla Rod Stewart 1963 yılında Dimensions grubunda armonika çalarak profesyonel hayata adım attı. Onun bir yıl öncesinde de sokak müzisyenliği yapıyordu.

1964 yılında Long John Baldry grubuna geçen Stewart, 1967'de de Jeff Beck'in grubuna katıldı.

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Sokak müzisyenliğinden gelip zirveye çıkmıştı: Efsane, 60 yıl sonra sahnelere veda ediyor
1969 yılında ilk solo albümü An Old Raincoat Won't Eved Let You Down'ı çıkardı.

1971 tarihli Every Pictures Tells a Story albümüyle de sadece Birleşik Krallık'ta değil ABD, Kanada ve Avustralya'da da listelerin zirvesine çıktı.

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Stewart, sokak müzisyeni olduğu günlerden bu yana da hiç durmadan çalıştı.

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