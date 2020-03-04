Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:29,
Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
Gelinim Mutfakta 473. Bölümde Özlem, puanlama sonrasında Çiğdem Hanımın tavırlarına fazla dayanamadı ve sinirden önündeki bardağı alarak yere fırlattı! Bu durumu görenler şoke oldular.
Sonrasında kaynanası Nurten Hanım ile birlikte stüdyoyu terk etti. Olayı öğrenen Fatih Bey içeri girdi ve Özlem ile Nurten Hanımı çağırdı. Çiğdem Hanımı uyaran Fatih Bey, aynı olayın yaşanması durumunda diskalifiye edeceğini tüm yarışmacılara bildirdi...
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