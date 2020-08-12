Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Film bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. İşte Yönetmen koltuğunda Nick Lyon'ın oturduğu 2017 yılında vizyona giren film ile ilgili bilgiler

ŞOK DALGASI: FELAKETE GERİ SAYIM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas, Tyler Perez, Morgan Lindholm, Evan Sloan, Mike Capozzi yer alıyor.

KONUSU

Fizik uzmanı Kate Ferris, orduya yenilikler katmak isteyen bir kişidir. Çalışmalar sırasında volkanik bir fırtınanın yaklaştığını fark eden Ferris’e kimse inanmaz. Uzman Ferris, kızı ev eşi ile bir araya gelerek yıkımı durdurmaya çalışır.