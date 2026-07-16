Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı

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Özetle bugüne kadar anne Kris Jenner'ın başını çektiği aile hep bu tür magazinel olaylarla gündeme geldi. Ama bu kez ünlü aile üzücü bir haber nedeniyle ilgi odağı oldu.
Aslında uzun yıllardır yüksek profilli ünlülerin yakın korumalığını üstlenen Haynes, Kardashian Jenner ailesiyle çok uzun süre çalıştı.
Kris Jenner, Kim Kardashian, Kanye West'in yakın koruması olarak görev yaptı Haynes.
Sonradan bu konuda verdiği bir röportajda tanınmış koruma, Kardashian'ın silahlı soyguna uğramasını "Fazla ayrıntıya giremeyeceğim talihsiz bir durum" diyerek tanımlamıştı.
Mason Haynes, Kardashian- Jenner ailesinin yanı sıra Kevin Hart, Charlie Puth, Nicki Minaj gibi ünlülerle de çalıştı. Hatta bir ara Kim Kardashian'ın şu an birlikte olduğu F1 pilotu Lewis Hamilton ile tde çalıştı.
Ünlülerin koruması, 53'üncü yaşına gireceği 4 Temmuz'a sadece iki gün kala geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.
Haynes ailesinin açıklamasında, sektöründe en az korumasını üstlendiği ünlüler kadar tanınan Haynes'in geride, eşi Fay, kızı Brooke ve oğlu Noah'yı bıraktığı belirtildi.
Geniş ailesi, talihsiz korumanın hayata vedası hakkında yaptığı açıklamada "tanıştığı andan itibaren insanlara sıcak davranan, sırf bir arkadaşına yardım etmek için ülkeler arası yolculuğu göze alabilen, kelimenin her anlamıyla dev gibi" bir iyiliksever olduğunu da belirtti. Yüreğinin ise fiziğinden daha büyük olduğu satırları da yer aldı.
Bu arada Mason Haynes'in cenaze töreni için bir de yardım kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamada amacın korumaya hak ettiği gibi bir veda töreni hazırlamak olduğu belirtildi.
Toplanan yardımların, böylesine ani bir kayıpla karşılayan Haynes ailesinin kaçınılmaz olarak karşılaşacağı maddi kayıpları biraz da olsa hafifletebileceği umuluyor.
Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan Momsen, Haynes hakkında "O benim ailemdi, koruyucumdu, sırdaşım ve en yakın arkadaşımdı. Birisi sizin hakkınızdaki her karanlık sırrı biliyor ve asla yargılamıyorsa, haftanın yedi günü 24 saat sizinle vakit geçiriyorsa, açıklanması zor bir bağ oluşur. Tanıdığım herkes arasında en yumuşak kalpli, güçlü bir devdi" sözleriyle tanımladı Haynes'i.
Şarkıcı, ölüm haberini aldıktan sonra bununla nasıl başa çıkacağını bilemediğini de belirtti.