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Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı

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#Mason Haynes#Kardashian Jenner Ailesi#Kim Kardashian
Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:21

Yıllardır gösteri dünyasının en parlak ailelerinden biri Kardashian- Jenner ailesi... Her birinin başlı başına bir "olay" olması bir yana, güzellikleri, varlıkları yıllardır dillerden düşmüyor.

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Özetle bugüne kadar anne Kris Jenner'ın başını çektiği aile hep bu tür magazinel olaylarla gündeme geldi. Ama bu kez ünlü aile üzücü bir haber nedeniyle ilgi odağı oldu.

Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı
YÜKSEK PROFİLLİ ÜNLÜLERLE ÇALIŞTI
Çünkü her ne kadar kan bağları olmasa da ailelerinden biri haline gelen korumaları Mason Haynes, henüz 52 yaşında hayata veda etti.

Aslında uzun yıllardır yüksek profilli ünlülerin yakın korumalığını üstlenen Haynes, Kardashian Jenner ailesiyle çok uzun süre çalıştı.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kanye West'in yakın koruması olarak görev yaptı Haynes.

Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı
2016 yılında Kim Kardashian, Paris'te bir otel odasında soyguna uğradığında da yanındaydı.

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Sonradan bu konuda verdiği bir röportajda tanınmış koruma, Kardashian'ın silahlı soyguna uğramasını "Fazla ayrıntıya giremeyeceğim talihsiz bir durum" diyerek tanımlamıştı.

Mason Haynes, Kardashian- Jenner ailesinin yanı sıra Kevin Hart, Charlie Puth, Nicki Minaj gibi ünlülerle de çalıştı. Hatta bir ara Kim Kardashian'ın şu an birlikte olduğu F1 pilotu Lewis Hamilton ile tde çalıştı. 

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Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı

YENİ YAŞINA GİRMESİNE İKİ GÜN KALA ÖLDÜ
Haynes'in ölüm zamanı da ailesinin acısını artıracak türden.

Ünlülerin koruması, 53'üncü yaşına gireceği 4 Temmuz'a sadece iki gün kala geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.

Haynes ailesinin açıklamasında, sektöründe en az korumasını üstlendiği ünlüler kadar tanınan Haynes'in geride, eşi Fay, kızı Brooke ve oğlu Noah'yı bıraktığı belirtildi.

Geniş ailesi, talihsiz korumanın hayata vedası hakkında yaptığı açıklamada "tanıştığı andan itibaren insanlara sıcak davranan, sırf bir arkadaşına yardım etmek için ülkeler arası yolculuğu göze alabilen, kelimenin her anlamıyla dev gibi" bir iyiliksever olduğunu da belirtti. Yüreğinin ise fiziğinden daha büyük olduğu satırları da yer aldı. 

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Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı
Bir arkadaşı da Haynes'in arkasından yazdığı taziye mesajında "Dünya çok nadir bulunan birinden, gerçekten iyi bir insandan mahrum kaldı" diyerek acısını ifade etti.

Bu arada Mason Haynes'in cenaze töreni için bir de yardım kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamada amacın korumaya hak ettiği gibi bir veda töreni hazırlamak olduğu belirtildi.

Toplanan yardımların, böylesine ani bir kayıpla karşılayan Haynes ailesinin kaçınılmaz olarak karşılaşacağı maddi kayıpları biraz da olsa hafifletebileceği umuluyor.

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Ünlü aileye yürek yakan haber: Yeni yaşına sadece iki gün kalmıştı
ÜNLÜLER ONUN ARKASINDAN YAS TUTUYOR
Şarkıcı Taylor Momsen de bir dönem yakın korumalığını üstlenen Mason Haynes'in ölümünün ardından bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

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Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan Momsen, Haynes hakkında "O benim ailemdi, koruyucumdu, sırdaşım ve en yakın arkadaşımdı. Birisi sizin hakkınızdaki her karanlık sırrı biliyor ve asla yargılamıyorsa, haftanın yedi günü 24 saat sizinle vakit geçiriyorsa, açıklanması zor bir bağ oluşur. Tanıdığım herkes arasında en yumuşak kalpli, güçlü bir devdi" sözleriyle tanımladı Haynes'i.

Şarkıcı, ölüm haberini aldıktan sonra bununla nasıl başa çıkacağını bilemediğini de belirtti.

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#Mason Haynes#Kardashian Jenner Ailesi#Kim Kardashian

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