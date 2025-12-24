Şöhretinin doruğundayken aşk uğruna her şeyden vazgeçmişti… 44 yaşında 4’üncü çocuğunu kucağına aldı

Haberin Devamı

Kendisi hiçbir zaman resmen “emekli” olduğunu ve sporu bıraktığını açıklamadı. Ancak kortlara son kez çıktığında takvimler 2003 yılını gösteriyordu ve Anna Kournikova daha sadece 21 yaşındaydı…

Tenis kortlarının güzel yıldızı ve 2001’den beri birlikte olduğu ünlü şarkıcı Enrique Iglesias dördüncü çocuklarını kucaklarına aldılar.

Mutlu haberi eski tenis yıldızı Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Ünlü çift artık altı kişilik bir aile oldular.

Haberin Devamı

44 yaşındaki Anna Kournikova, eylül ayında karnı burnunda ortaya çıkmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.

Anna Kournikova ve 50 yaşındaki ünlü şarkıcının 7 yaşında biri kız bir erkek ikizleri ve 5 yaşında bir de kızları vardı.

Yirmi yılı aşkın süredir birlikte olan çift, özel hayatları konusunda son derece gizli olmalarıyla biliniyor.

Kournikova, yürek ısıtan sosyal medya paylaşımında, yeni doğan bebeğin hastane beşiğinde, yanında peluş bir tembel hayvan oyuncağıyla birlikte dinlenirken çekilmiş mutlu bir fotoğrafını paylaştı.

44 yaşındaki tenisçi, duyurusunu sade şekilde yaptı ve fotoğrafın altına sadece “Güneşim” yazıp dördüncü bebeğine kavuştuğu “17.12.2025” tarihini ekledi.

Tenis yıldızıyken büyüleyici güzelliğiyle bir yandan da modellik yapan Anna Kournikova, Enrique Iglesias’ın 2001 tarihli şarkısı Escape için çekilen klipte ünlü şarkıcıyla birlikte rol almış, ikili bu çekimlerin sonrasında büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Haberin Devamı

Ünlü çift dört çocukları olmasına rağmen evlenmediler ve bu konuda yorum da yapmadılar. Birlikteliklerinin başından beri özel hayatlarını meraklı gözlerden saklayan ikili göz önünde olmayı sevmiyorlar ve oldukça sakin bir hayat yaşıyorlar.