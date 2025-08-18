Şöhret yolculuğu böyle başlamış... 'Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?'

Haberin Devamı

“Bir organizasyona gitmiştim. O da oyuncusuyla gelmişti. Yanımdan geçerken kartını uzattı, ‘Ara beni’ dedi. Dedim ki; ‘Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?’ Eve gittim, anneme ‘Böyle bir şey oldu, ben bunu aramam’ dedim. ‘Kızım bir ara’ dedi. Gittim görüştüm. Özlem’e dedim ki; ‘Ben dans okudum. Benden oyuncu olmaz’. ‘Tamam, sana dans kariyeri yaparız ama bunu da dene’ dedi. 1.5 sene bu işi yapabileceğime dair beni ikna etmeye çalıştı. Sonunda kazanan o oldu.”

ÜNLÜLER NASIL KEŞFEDİLDİ!

Sanmayın ki sadece filmlerde ya da romanlarda olur... Bazen tam umudu kesmişken aniden hayalleri gerçekleşebilir insanın. Tıpkı müzik, sinema ve televizyon dünyasının birçok ünlüsüne olduğu gibi. Şarkılarını dinlediğiniz ya da oynadığı dizileri, filmleri soluksuz izlediğiniz ünlüler için her şeyin başladığı anın hikayesi öyle ilginç ki. İşte, ünlülerin yazılsa gerçekten de roman olabilecek keşfedilme öyküleri.

TATİLE GELDİ OYUNCU OLDU

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakteri sayesinde şöhreti yakalayan Fahriye Evcen'in öyküsü de ilginç.



Almanya'da yaşayan Evcen, tatil için geldiği Türkiye'de Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Daha sonra Aydoğan onu yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Telefon numarası alış verişinden sonra Evcen Almanya'ya döndü. Ama telefonu bir türlü susmak bilmedi. Sonunda dayanamayıp gelen rol tekliflerini kabul etti. ''Asla Unutma'' ve ''Hasret'' dizilerinde rol aldı. Ama asıl büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı.

O KADAR UTANGAÇTI Kİ

Lisede hiç popüler olmayan, utangaç, içe dönük kimsenin yüz vermediği Merve Boluğur, kuzeninin ajanındaki bir fotoğraf çekimine gitti. Orada tanıştığı bir ajans sahibi ona kartını verdi. Haftalar sonra ajansın evinin bulunduğu sokakta olduğunu fark etti ve geçerken uğradı. Ve kısa sürede dizilerin vazgeçilmez yıldızı oldu.

KONUKLAR ARASINDAN BİR YILDIZ ÇIKTI

Bir dönem çok izlenen Küçük Kadınlar'da rol alan Hande Soral, Komedi Dükkanı dizisini izlemeye gitti, hayatı değişti. Soral, Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede 5 dakika kalması gerekirken tam 45 dakika kaldı.

Stüdyodan çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu. Onu şöhrete kavuşturan Küçük Kadınlar dizisi oldu. Hande Soral, son olarak Yılanların Öcü dizisinde ekrana geldi.

ÇÖPTEN ÇIKAN FOTOĞRAFLAR

Burak Özçivit'in şöhrete kavuşması tam da 'kader ağlarını ördü' diye ifade edilecek türden. Özçivit'in babası, oğlundan habersiz olarak fotoğraflarını Best Model yarışmasına gönderdi. Ancak bu fotoğraflar seçici kurul tarafından çöpe atıldı. Organizatörler son anda kendilerinden habersiz çöpe atılan bu 8 fotoğrafı fark ettiler. Böylece Özçivit yeniden yarışmacılar arasına katıldı.

Özçivit, 2004 yılındaki bu yarışmada gelecek vaad eden model seçildi. 2005'te ise birinci oldu. Yani kısacası çöpten çıkan fotoğraflar Özçivit'in yaşamını değiştirdi.

MAĞAZAYA HÜLYA AVŞAR GİDİNCE

Hande Yener, müzik dünyasına girebilmek için pek çok ünlüden yardım istemişti. Ancak hiçbiri ona el uzatmayınca o da hayatını kazanıp oğluna bakabilmek için ünlülerin sık sık gittiği bir modaevinde çalışmaya başladı. Sahne hayalleri o zaman bile solmamıştı. Sonunda modaevine Hülya Avşar gitti ve Hande Yener derdini ona anlatabilmeyi başardı. Bu tanışıklığın ardından Yener için hayallerine giden yol açılmış oldu. Deneme kabininde bir yandan Yener ile sohbet eden Avşar ondan bir şarkı söylemesini istedi. Yener de Yalnızlık Senfonisi'ni seslendirdi. Bu tanışıklık ve şarkı; Yener'in hayallerine giden yolu açtı.

GECE KULÜPLERİNDE ÇALIŞIYORDU

Yaprak Dökümü dizisiyle adını duyuran Nihat Alptuğ Altınkaya; 17 yaşında gece kulüplerinin önünde koruma olarak çalışmaya başladı. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir cast ajansı sahibi peşinden koşarak onu durdurdu. Ajans sahibinin 'seni çekebilir miyiz" sorusuna olumlu yanıt veren Altınkaya için kader işte o anda değişti. Bir hafta sonra Funda Arar'ın klibi için teklif geldi. Daha sonra da dizi oyunculuğu başladı.

İYİ Kİ ELEKTRİK KESİLDİ

Hazal Kaya şöhretini elektriklerin kesilmesine ve ısrarlı tutumuna borçlu. Genç yaşına ve sektördeki kısa tecrübesine rağmen ses getiren dizilerde rol alan Kaya'nın şöhret olma öyküsü çok ilginç. "Kariyerimi doğru zamanda doğru yerde olmaya ve şansıma bağlıyorum" diyen Kaya, kendisini milyonlarca izleyiciye tanıtan Genco dizsinin görüşmesine gittiğinde başına ilginç bir olay geldi. Dizi görüşmesi için ajansa gittiğinde birden elektrikler kesildi... Ajans görevlisi Kaya'ya "elektrik belki beş dakika sonra belki beş saat sonra gelir. İsterseniz siz başka bir gün gelin" dedi.

Ama Kaya bekleme kararı aldı.. Kısa süre sonra elektrikler geldi. Kaya yetkililerle görüştü ve Genco dizisindeki rolü aldı. Kaya daha sonra bir röportajında o günü "Belki başka bir gün gitseydim Genco'ya başlamayacaktım" diye anlatmıştı.

BİR KAFEDE FALCILIK YAPIYORDU

Benzersiz sesiyle kısa sürede müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselen Cem Adrian'ın hikayesi de ilginç. Etiler'de bir kafede falcılık yapan Adrian aslında müzisyen olmak da istiyordu. Ama bu hayalini gerçekleştirmesi için biraz zaman gerekti. Günün birinde devamlı fal baktığı bir müşterisi onun hayallerine giden yolu açmasında yardımcı oldu. Fazıl Say'ın arkadaşı olan bu müşterisine doldurduğu demoyu verdi Adrian. Sonunda demo Say'a ulaştı ve Adrian da özel öğrenci statüsüyle Bilkent Üniversitesi'nde müzik eğitimine başladı. Bu arada Adrian'ın demosunu Say'a ulaştıran kişi de bir başka ünlü müzik insanı Demet Sağıroğlu'ydu.