Soğuğa rağmen ışıldadı... Karlar kraliçesi Alya!

SOĞUĞA RAĞMEN IŞILDADI

Uzak Şehir'in son bölümünde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, karlar altındaki Mardin çekimleriyle izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Dondurucu havaya rağmen kameralara yansıyan duru güzelliği ve güçlü ifadesiyle bölümün en çok konuşulan ismi oldu.

MARDİN'DE MASAL GİBİ KARELER

Beyaza bürünen Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Ünsal'ın sade ama etkileyici stili dikkat çekti. Karla bütünleşen sahneler dizinin atmosferini güçlendirirken, Alya karakterine hayat veren Ünsal'ın güzelliği diziye görsel bir derinlik kattı.

SANAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

Bölümün ardından sanal medyada paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. İzleyiciler, "Soğuğa rağmen çok güzel", "Alya karda efsane" gibi yorumlarla Sinem Ünsal'a övgü yağdırdı.

