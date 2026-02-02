×
Soğuğa rağmen ışıldadı... Karlar kraliçesi Alya!

#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 15:24

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Mardin'deki zorlu çekimlerde soğuğa meydan okudu; güzelliğiyle gündem oldu.

SOĞUĞA RAĞMEN IŞILDADI

Uzak Şehir'in son bölümünde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, karlar altındaki Mardin çekimleriyle izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Dondurucu havaya rağmen kameralara yansıyan duru güzelliği ve güçlü ifadesiyle bölümün en çok konuşulan ismi oldu.

MARDİN'DE MASAL GİBİ KARELER

Beyaza bürünen Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Ünsal'ın sade ama etkileyici stili dikkat çekti. Karla bütünleşen sahneler dizinin atmosferini güçlendirirken, Alya karakterine hayat veren Ünsal'ın güzelliği diziye görsel bir derinlik kattı.

Soğuğa rağmen ışıldadı... Karlar kraliçesi Alya

SANAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

Bölümün ardından sanal medyada paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. İzleyiciler, "Soğuğa rağmen çok güzel", "Alya karda efsane" gibi yorumlarla Sinem Ünsal'a övgü yağdırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir bu akşam saat 20.45'te Kanal D'de...

#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D

