Yaş almaya onun kadar istekli biri daha yok... Ünlü oyuncunun sabrı kalmadı: Oğlum evlen artık, bana bir torun ver!

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Yıllar içinde bir yandan kariyerini geliştirirken diğer yandan da ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlunu büyüttü. Hatta artık onunla iş ortağı bile oldu.

İkinci kocasından boşanırken "Çocuk doğurmak için yaşım geçti. Artık torun sevme zamanım geldi" dese de oğlu bu konuda kendisine yardımcı olmuyor belli ki.

TORUN İSTİYOR AMA HALA AŞK SÖYLENTİLERİNİN MERKEZİNDE

Ama onun hayatına bakarsak... İlerleyen yaşına rağmen daha birkaç hafta önce yeni bir aşk söylentisinin merkezindeydi.

Büyük olasılıkla anladınız Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi...

52 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Vergara, gerçekten de Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden biri.

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Hatta sanki yıllar onun için tersine işliyor desek yeridir... Çünkü değişen sadece yaşını ifade eden rakam, fiziksel görüntüsü ise hep aynı kalıyor.

İLK EVLİLİĞİNİ ÇOK GENÇ YAŞTA YAPTI

İlk evliliğini lise aşkı ile çok genç yaşta yapan ve 20 yaşına bile gelmeden anne olan Vergara, oğlu Manolo'yu da çoktan büyüttü.

Ülkesi Kolombiya'dan ABD'ye göç ederken onu da yanında getiren Vergara, kariyerini inşa ederken onu da büyüttü.

Manolo artık 33 yaşında. Biraz annesinin güzelliğinden biraz babasının gençliğinden izler taşıyan Manolo ile Vergara ortak bir yiyecek içecek işine bile girdiler.

'ÇOCUK DOĞURMA ÇAĞIM GEÇTİ" DİYE BOŞANMIŞTI

Vergara, ikinci kocası Joe Manganiello'dan boşanırken "O benden çocuk istedi. Ama ben artık çocuk doğuracak yaşı geçtim, torun sevme zamanım geldi" dese de oğlunun henüz böyle bir niyeti yok gibi görünüyor.

Dİğer yandan Manolo Gonzalez her ne kadar bir yandan yiyecek içecek dünyasında iş yapıyor olsa da annesi sayesinde gösteri dünyasına yabancı olmasa da özel hayatını büyük bir gizlilik içinde yaşıyor.



Bugüne kadar onu sevgilisiyle gören olmadı. Hatta bir sevgilisi olup olmadığı bile bilinmiyor.

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Sofia Vergara şimdilik oğlunun köpeğine bakıyor zaman zaman. Ama onun en büyük isteği artık bir torun sevmek. Yıldızı adı son dönemde ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı.