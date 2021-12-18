Snowdrop ne zaman çıkacak? Snowdrop dizisi oyuncuları ve konusu

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Yönetmen koltuğunda Jo Hyun- Tak'ın oturduğu ve senaryosu Yoo Hyun-Mi'ye ait olan bir asşk hikayesi SnowDrop'un takipçileri, dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yeni afişi yayımlanan Snowdrop'un konusu ve oyuncuları da merak uyandırdı. İŞte Snowdrop'a ait yeni gelişmeler...

SNOWDROP NE ZAMAN?

Güney Kore dizisi Snowdrop'un Aralık 2021'de yayınlanacağı JTBC tarafından onaylandı. Yayımlanan ilk afişte başrol oyuncuları Jung Hae-in ve Jisoo'nun heyecan verici dansı dikkat çekti. Posterdeki rüya gibi parti alanında, birbirine bakan ve gülümseyen çiftin aşkları merak konusu oldu. Afiş, Suho ve Youngro'nun duygularını temsil ederek romantik ama sevecen bir atmosfer yaratıyor.

SNOWDROP KONUSU NEDİR?

Jo Hyun- Tak'ın yönetmenliğini ve Yoo Hyun-Mi'nin senaristliğini üstlendiği 'Snowdrop'Dizi, Güney Kore'nin diktatör bir hükümet tarafından yönetildiği 1987 yılında geçmektedir. Kanlar içindeki Im Soo-Ho (Jung Hae-In), saklanmak için Hosoo Kadın Üniversitesi'nin öğrenci yurduna girer. Onu bulan Eun Young-Cho (Jisoo) saklanmasına yardım eder. İkilinin arasında çok geçmeden romantik bir ilişki başlar.

SNOWDROP OYUNCULARI KİMLER?

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Snowdrop, Jung Hae-in ve Kim Jisoo'nun başrollerinde olduğu Yoo In-na , Jang Seung-jo , Kim Hye-yoon , Yoon Se-ah 'nin de oynadığı bir Güney Kore televizyon dizisidir. 18 Ağustos 2020'de onaylanan JTBC'ye ait Snowdrop'un Aralık 2021'de hafta sonları Disney+'da yayınlanmaya başlaması bekleniyor.