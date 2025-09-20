Adını dünya skandallar tarihine yazdırmıştı... Sevgilisinin evlatlığıyla evlendi: Karımın en büyük hayranıyım!

Haberin Devamı

Çünkü bu, eşine benzerine çok rastlanır bir durum değil...

1990'lı yıllarda yaşanan ve hafızalardan hiç çıkmayan bu skandalın kahramanlarından biri, sinemanın usta yönetmenlerinden Woody Allen… Diğeri de şimdiki karısı Soon Yi Previn.

Bugün 89 yaşında olan Allen, o dönemde oyuncu Mia Farrow ile birlikteydi.

Aslına bakılırsa kalabalık ve karmaşık bir aileydiler.... Woody Allen, Mia Farrow'un oğulları Moses ve Isaiah ile kızları Dylan ve Tam'i de evlat edinmişti. Woody ile Mia'nın bir de Ronan adında bir biyolojik çocuğu oldu.

Bütün bu çocukların yanı sıra Mia Farrow'un eski kocası Andre Previn ile birlikte evlat edindiği bir de kızı vardı... Koreli bir yetim olan Soon Yi…. Genç kız kendisini evlat edinen Andre Previn'in soyadını taşıyordu.

Zaten ne yaşandıysa Woody Allen ile Soon Yi Previn'in birbirlerine aşık olmasıyla yaşandı.

KARISINA NE KADAR HAYRAN OLDUĞUNU ANLATTI

Allen, tam da Mia Farrow ile sevgili olduğu sırada onu evlatlık kızı Soon Yi ile aldatmaya başladı. Bu gerçek elbette uzun süre gizli kalmadı.

Bir gün Mia Farrow, Woody Allen tarafından saklanan şoke edici bir şeyi gördü: O sırada 20 yaşında olan Soon Yi'nin erotik fotoğraflarını...

Bütün bunlar da Mia Farrow ile Woody Allen ilişkisinin sonunu getirdi.

1992 yılında ayrıldılar. Bundan beş yıl sonra da Soon Yi ile Woody Allen evlendi.

İşte emektar yönetmen Woody Allen, konuk olduğu bir programda ilk kez böyle bir skandalla başlayan evliliği hakkında konuştu.

Woody Allen, sevgilisi Mia Farrow'u eski kocasıyla birlikte evlat edindiği Soon Yi Previn ile aldattı. Sonra da onunla evlendi.

'YILLAR ÖNCE BİRİ SÖYLESEYDİ İNANMAZDIM'

Yeni kitabı Whad's With Baum?'un tanımı için Wall Street Journal'a birröportaj veren Allen, 54 yaşındaki Soon Yi Previn'i anlattı.

Karısını "disiplinli, kararlı, harika bir anne" olarak tanımladı Woody Allen. Ayrıca onun inatçı kişiliğine olan hayranlığını da saklamadı.

Allen "Eğer bundan yıllar önce birisi bana benden çok genç ve New York geçmişi, benim büyüme çağlarımla hiçbir benzerliği olmayan Koreli bir yetimle evleneceğimi söyleseydi 'Hiç yolu yok.. New Yorklu bir oyuncuyla evleneceğim derdim" diye konuştu.

Fakat hayatın gerçeklerinin hiç de öyle olmadığını ekledi.

ONLAR DA İKİ KIZ ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNDİ

Woody Allen, 2020 yılında piyasaya çıkan "Apropos of Nothing" adlı anı kitabında da Soon Yi ile ilişkisinin ilk dönemlerini "İlişkimizin ilk dönemlerinde ellerimizi birbirimizden ayıramıyorduk" diye anlatmıştı.

Allen yine o kitabında Mia Farrow'un, kendisinin sakladığı Soon Yi'nin erotik pozlarını bulduğunda neler olduğunu da anlattı. "Elbette onun öfkesini, büyük şaşkınlığını, kapıldığı dehşeti anlıyorum... Doğru tepkiydi."

Woody Allen ile Soon Yi Previn, 1997 yılından bu yana uyumlu bir evlilik sürdürüyor. Evlendiklerinde Soon Yi 27, Woody Allen ise 62 yaşındaydı. Çift, Uzakdoğu kökenli iki kız çocuğu evlat edindi.