Skandal gelin yüzü kızarmadan yeni geçim yolu peşinde: Her şeyimi kaybettim, bana zengin bir sevgili bulur musun!

90'lı yıllarda İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi nedeniyle meraklı bakışları üzerine çekmişti. Şimdi ise büyük bir skandalın kahramanlarından biri olarak.

Yine de görünüşe göre bütün bunlar onu öyle sanıldığı kadar rahatsız etmiyor. Bir şekilde eski gösterişli hayatını sürdürmeye çabalıyor. Artık resmi bir bağlantısının kalmadığı aile sayesinde sınırlarını zorluyor.

MERHAMET DUYGULARININ YERİNDE YELLER ESİYOR

Bu kısaca anlattığımız kişi Kral Charles'ın gözden düşen ve Jeffrey Epstein skandalıyla bağlantısı yüzünden "prens" unvanı dahil her şeyini elinden aldığı ortanca kardeşi Andrew'un eski karısı Sarah Ferguson.

Bir zamanlar yani Andrew ile evlendiğinde Prenses Diana ile kıyaslanan ve o şekilde gündem olan Ferguson, bir ara kansere yakalanınca dünya çapında bir merhamet duygusu uyandırdı.

O süreçte tahta geçen Kral Charles bile hem ona hem de kardeşi Andrew'ya hoşgörü gösterdi. Ama artık durum bu sınırları bile çoktan aştı.

Boşanmalarına rağmen Andrew ile birlikte kraliyet ailesine ait lüks konutta yaşayan, ailenin bütün olanaklarından elinden geldiğince yararlanan Sarah Ferguson, kocasının her şeyini yitirmesinden sonra kelimenin tam anlamıyla sokakta kaldı.

Bu arada küçük bir not... Elbette Epstein skandalına adı karışan tek kişi Andrew değil. Sarah Ferguson'ın adı da skandal elektronik postalarda geçiyor.





YAKIN DOSTUNDAN MEDET UMUYOR: BANA ZENGİN BİR SEVGİLİ BULUR MUSUN!

Durum böyle olunca Sarah Ferguson da çok güvendiği bir dostunun kapısını çalmakta buldu çareyi.

O çok güvendiği arkadaşı da Elvis Presley'in karısı Priscilla Presley. Yıllar önce tanışan ve çok iyi dost oldukları bilinen Ferguson ile Priscilla, yine bir dayanışma örneği sergiledi.

Söylenenlere göre Priscilla, konuk evinin anahtarını çoktan Sarah Ferguson'a verdi bile. Yine de Sarah, bu kadarla yetinmek niyetinde değil. Başını sokacak bir ev bulması onun için yetersiz.

Bir süredir ortalarda dolaşan iddialara göre Sarah, çok güvendiği ve son gününde sığındığı Priscilla Presley'den kendisine zengin bir sevgili bulmasını da istedi.

Priscilla, genç yaşta hayata veda eden kızı Lisa Marie aracılığıyla tanıştığı Sarah Ferguson ile aralarında bir bağ geliştirdi.

Özellikle de Sarah'nın kızı Lisa Marie'nin bağımlılıkla mücadelesi sırasında ona karşı sergilediği nezaketi ve yakınlığı hiç unutmuyor. Bu yüzden de Sarah'ya destek olmaktan mutluluk duyuyor. İki dosta yakın kaynakların anlattığı kısaca böyle.





'OTUR, HAYATINI YAZ'

Bu arada Priscilla Presley'in arkadaşına bazı önerilerde bulunduğu söyleniyor.

Priscilla Presley, daha kısa bir süre önce anılarını bir araya getirdiği bir kitabı yayınladı. Söylediğine göre de bu onda belirgin bir rahatlama duygusu yarattı.

Şimdi Sarah'ya da aynısını yapmasını öneriyor. Onun görüşüne göre bu şekilde Sarah Ferguson hem para kazanacak hem de yılların duygusal yükünden kurtulacak.

Daha da ötesinde yine bu kaynaklara bakılırsa Priscilla, Sarah'ya, kendisine uygun zengin bir erkekle tanıştırma sözü de verdi. Priscilla Presley'in geniş bir çevresi ve iyi bağlantıları var. Dolayısıyla arkadaşına bu açıdan yardım etmesi de mümkün görünüyor.

Sarah Ferguson ile Lisa Marie Presley'in nerede ve nasıl tanışıp dost olduğu merak konusuydu. 66 yaşındaki Ferguson, genç yaşta hayata veda eden Lisa Marie'den "kız kardeşim" diye söz ediyordu.