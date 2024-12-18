‘Skandal’ gelin prensinin aşkını unutamıyor… ‘Şimdi olsa yine onunla evlenirdim’

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Kraliçe Elizabeth tahtını gelenekler gereği en büyük oğlu Charles’a bırakmış olsa da aslında yıllardır çok konuşulan bir gerçek var… O da son nefesini verene kadar en sevdiği çocuğunun ortanca oğlu Prens Andrew olduğu.

Hatta öyle ki Elizabeth ölmeden önce biricik oğlunun adının karıştığı skandalları örtmek için milyonlar ödemeyi bile göze almıştı.





ORTANCA PRENS AİLENİN “EN BÜYÜK” DERDİ OLDU

Adı Jeffrey Epstein’le anılan ve cinsel taciz skandalı yıllardır dillerden düşmeyen 64 yaşındaki Prens Andrew, kraliyet ailesinin başına belki de Meghan Markle’dan bile daha çok dert açtı yıllar boyunca…

Son birkaç gündür yakın ilişkiler kurduğu Çinli bir iş insanının Pekin hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen ve sınır dışı edilen Prens Andrew yine İngiltere’deki gazetelerin manşetlerinde.

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Jeffrey Epstein davasından annesi Elizabeth tarafından para ödenerek kurtarılmış olsa da prenslik unvanı ve kraliyet yetkileri elinden alınan Andrew Kral Charles için yıllardır çözülmesi gereken bir sorun haline geldi.

KRAL KOVDU, O BACADAN GİRDİ

Charles küçük kardeşini ona tahsis edilen kraliyet konutundan bir türlü çıkaramıyor ve bu yüzden de çok öfkeli olduğu söyleniyor.

Ancak Andrew için herkes bu kadar kötü düşünmüyor… Özellikle de çeyrek asır önce boşandığı eski karısı, York Düşesi Sarah Ferguson…

Sarah Ferguson kraliyet ailesine gelin geldiğinde Meghan Markle daha küçük bir çocuktu... Kızıl saçlı eski gelinin yarattığı skandalın çapını geçebilen ise hâlâ yok...

MEGHAN’DAN ÖNCE O VARDI… SKANDALLARIN DÜŞESİ!

1986'da Prens Andrew ile evlenip aileye gelin gelen Sarah Ferguson, York Düşesi unvanı almıştı. Ve yaşanan her şeye rağmen Elizabeth bu “tuhaf” gelinin unvanını skandallar ve boşanmasına rağmen elinden almadı ve onu affetti.

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Ferguson, henüz Andrew’dan boşanacağı ortaya çıkmadan önce 1992 yılında Teksaslı milyoner John Bryan'la birlikte çekilen skandal fotoğraflarıyla gündemi haftalarca hatta aylarca meşgul etmişti.

Fotoğrafta John Bryan ve Sarah Ferguson bir havuz başında birlikte eğleniyor, John Bryan düşesin ayak parmaklarını emiyordu. Bu görüntü kraliyet ailesinin o güne kadar gördüğü en utanç verici an olarak kayıtlara geçti…

BOŞANDIĞI PRENSLE AYNI EVDE YAŞIYOR

Her şey yaşanıp bittikten yıllar sonra kraliyet ailesi tarafından affedilen York Düşesi Ferguson hâlâ boşandığı kocası Prens Andrew’la birlikte kraliyet konutu Royal Lodge’da yaşıyor.

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Ve anlaşılan gönlü ona karşı “boş değil”…





“BİR DAHA OLSA BİR DAHA ONUNLA EVLENİRDİM”

The Sunday Times gazetesine çarpıcı bir röportaj veren Sarah Ferguson “O en iyisi, harika bir kalbi olan harika bir adam ve nazik” dediği Prens Andrew için “Şimdi olsa onunla yine evlenirdim. Hem de yüzde 100 evlenirdim” diyerek yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ferguson 10 yıl evli kaldığı ve olaylı şekilde boşandığı eski kocası York Dükü için “Andrew'a tamamen aşıktım” dedi.

23 Temmuz 1986'daki görkemli kraliyet düğünleri için “Düğünümüz hayatımın en güzel günüydü. O gün birçok şeyden vazgeçtim” diyen Düşes Sarah “Bunu yapabildim çünkü aşk her şeyi yener. Bugün bile hâlâ bizimle” sözleriyle eski kocası Andrew’a olan duygularını ortaya koydu.

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BOŞANSALAR DA AYRILAMADILAR

Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie adında iki kızları olan eski çift, 1996'daki boşanmalarının ardından yakın arkadaş olarak kaldı.

Hatta Sarah Ferguson Andrew zor zamanlardan geçiyor diyerek boşandıktan yıllar sonra Windsor'daki Royal Lodge'a onun yanına taşındı.

Bu son casus krizi Kral Charles için kardeşi konusunda bardağı taşıran son damla olurken Sarah Ferguson Adrew’a verdiği destekten vazgeçmiyor.

CHARLES VE CAMILLA SON ÇARE ONA RİCACI OLACAKTI AMA…

“Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Benim onu desteklediğim kadar o da beni destekliyor. Beni sadece evlilikte ya da boşanmada değil, her zaman destekledi. Üç kelime konusunda hep hemfikiriz: İletişim, uzlaşma, şefkat” diyen Sarah Ferguson sadakatiyle deyim yerindeyse göz yaşartıyor.

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Oysa kraliyet kaynakları bir türlü istenmediği kraliyet konutundan çıkartamadıkları Prens Andrew için Charles ve Camilla’nın son çare olarak Sarah Ferguson’dan yardım istemeye karar verdiklerini söylüyordu.





ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ AİLENİN İÇİNDEYDİ

Ferguson, Prens Andrew ile evlenmeden önce de kraliyet ailesiyle yakın ilişki içindeydi. Düşes röportajında Kral Charles için “Kral'ı hayatım boyunca tanıdım ve ona kesinlikle tapıyorum” dedi ve “Nazik biri ve beni güldürüyor ve bana hala Fergie demesine bayılıyorum” sözleriyle Charles’la ne kadar yakın olduklarının altını çizdi.

Davranışlarıyla aksi bir izlenim yaratsa da düşes aslında soylularla yakın ilişkideki önemli bir ailenin kızıydı. Sarah Ferguson’ın annesi Kraliçe Elizabeth’le yakın arkadaştı. Böylece de sarayla hep yakın ilişkileri vardı.





ELIZABETH’İN GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI KÖPEKLERİ BİLE ONUNLA YAŞIYOR

Zaten bunca skandalın ardından affedilmesinin altında da bu yatıyordu. Elizabeth bu çok yadırgadığı kızıl saçlı gelini her şeye rağmen bir kenara itemedi ve ölmeden önce onu affettiğini de kendisine söyledi.

Bunun en büyük kanıtı da Sarah Ferguson’ın uzun yıllar sonra geçen sene ailenin Sandringham’daki Noel kutlamalarına yıllar sonra yeniden davet edilmesiydi.

Hatta Elizabeth'in 8 Eylül 2022'deki ölümünden sonra Sarah Ferguson onun çok sevdiği Corgi cinsi köpeklerinden ikisini sahiplendi. Sandy ve Muick adındaki iki köpek şimdi onunla ve Prens Andrew'la birlikte Royal Lodge'da yaşıyor.