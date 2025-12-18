Skandal aşkın kahramanı ilk kez konuştu: Patronumla uygunsuz yakalandım... Ama o geceye kadar bir ilişkimiz bile olmamıştı

Haberin Devamı

Şöyle bir hatırlamak gerekirse... 16 Temmuz'da Coldplay grubunun Boston konserinde, seyirciler arasında gezinen öpücük kamerası sarmaş dolaş bir çifti yakalamıştı...

Normalde böyle durumlarda kameraya takılan çiftler, ya gülümser ya da birbirlerine öpücük kondururdu. Ama o yakalanan o çift için durum öyle olmadı.

Kadın da erkek de kendilerini dev ekranda görünce birden ayrılıp kaçacak yer aradılar.

Yılın skandal aşkı Coldplay konserinde ortaya çıktı.

Bu alışıldık bir durum değildi... Gerçek sonradan ortaya çıktı... Birbirleriyle sarmaş dolaş yakalanan o çift, aslında başkalarıyla evliydi. Yasak bir ilişki yaşamışlardı ve gerçekten de yakalanmışlardı.

Haberin Devamı

Üstelik sadece stadyumdaki konser seyircisine değil, bütün dünyaya!

Bu alışıldık bir durum değildi... Gerçek sonradan ortaya çıktı... Birbirleriyle sarmaş dolaş yakalanan o çift, aslında başkalarıyla evliydi. Yasak bir ilişki yaşamışlardı ve gerçekten de yakalanmışlardı.

CEO İLE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

İşte o gün yakalanan o çiftten 53 yaşındaki Kristin Cabot aylar süren sessizliğini ilk kez bozdu.

New York Times'a konuşan Cabot "Kötü bir karar verdim. Biraz alkollü içki tükettim ve patronumla dans edip uygunsuz şekilde yakalandım" dedi.

Cabot, bu durumun önemsiz olmadığını belirterek "Bu önemsiz bir şey değil. Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" dedi. Bunun da ödemeyi seçtiği bedel olduğunu sözlerine ekledi.

Kristin Cabot, o konserde yakalandıktan sonra internette kendisi hakkında aşağılama kampanyaları düzenlendiğini belirtip yabancıların bile kendisini "zina yapan kadın" olarak damgaladığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

ÖYLE YAKALANDIK AMA CİNSEL İLİŞKİMİZ BİLE OLMAMIŞTI

Kristin o gece hakkında başka ilginç sözler de sarf etti. Byron'a aşık olduğunu ama o konserde yakalandıkları geceye kadar cinsel ilişki kurmadıklarını hatta öpüşmediklerini de ileri sürdü.

Cabot, bir kez daha yaptığının hata olduğunu hatırlatarak "Çocuklarımın da hatalar ve gerçekten berbat şeyler yapabileceğimizi bilmelerini istiyorum. Ama bunun için ölümle tehdit edilmenize gerek yok" dedi.

Aslına bakılırsa Andy ile Kristin, kameranın kendilerine yöneldiğini gördüklerinde eğilip saklanmaya çalışarak Coldplay solisti Chris Martin'in dikkatini çektiler. Belki de paniğe kapılmasalardı olay bu kadar büyümeyecekti.

Haberin Devamı

CHRIS MARTIN DE YORUM YAPTI

Martin de onları öyle görünce "Ya yasak bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar" diye konuştu.

Cabot da o anda gerçekten utandıklarını söyledi.

Anlattığına göre o sırada endişe duyduğu iki konu vardı. Biri kariyeri diğeri de ayrı yaşadığı kocası Andrew.

Aslında Kristin ile Andrew iki yıldır evli olmalarına rağmen ayrı yaşıyorlardı. Cabot yine de kocasını böyle küçük düşürmenin en son istediği şey olduğunu saklamadı.

Kristin o şekilde görüntülenmenin nasıl da uygunsuz olduğunu da şu sözlerle anlattı: "Ben insan kaynakları müdürüyüm o da CEO. Çok klişe ve kötü bir durum."

Haberin Devamı

AYRI YAŞADIĞI KOCASI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Andy Byron CEO olarak çalıştığı şirketten istifa etti. Tabii ki Cabot da. Kristin sonra da kocasından boşanmak için dava açtı.

Kocası Andrew ise aslında o görüntülerin yayılmasından önce karısından boşanmayı düşündüğünü söyledi.

Cabot ile Byron yaz boyunca iletişimlerini kesmedi. Ancak eylül ayında, konuşmalarının 'herkesin ilerlemesini ve iyileşmesini çok zorlaştırdığı' konusunda anlaştıktan sonra tüm iletişimi kestiler.

Bu arada Cabot ile yakalanan Andy Byron ise karısı ile hala evli. New York'ta yaşadıkları daireyi satan çift Massachusetts'e taşındı. Ancak evlilik sosyal medyada evlilik soyadını değil bekarlık soyadını kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

Kristin Cabbot'ın kocası boşanma davası açtı. Ancak Byron ile karısı resmen boşanmadı. Hatta çift yazın bir plajda birlikte görüntülendi.