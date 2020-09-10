Skam dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Skam oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Başta din olmak üzere dizinin konularında eşcinsellik, zorlu ilişkiler ve skandal olaylar ele alınmış. Gençlik draması üzerine kurulmuş olan dizi, bir lisede okuyan bazı gençlerin hikayeleri anlatılıyor.

Skam Dizisinin Konusu Nedir?

İlk olarak 2015 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlamış olan Skam dizisinin konusu, her sezon farklılık göstermiştir. Oslo’da yer alan Nissen Lisesindeki bir grup gencin başından geçen olaylar dizinin ana konusudur. Yeni sezonların başlaması ile birlikte karmaşaların yaşandığı dizinin ilk sezonunda Eva adlı karakterin hayatının ele alındığı görülmektedir. Dizinin ikinci sezonunda olaylar tamamen değişerek göçmenlerin hayatına dikkat çekilmiş. Ayrıca ikinci sezonda Noora’nın hayatı ele alınmış ve sezon içinde cinsel taciz, fiziksel ve ruhsal şiddet olayları sıkça karşımıza çıkıyor.

Üçüncü sezonda Isak karakteri ele alınmış ve daha çok homofobi konuları incelenmiştir. Son sezonda ise Sana’nın başından geçen olayları görüyoruz. Kapalı ve başörtülü birisi olan Sana’nın başrol olduğu sezonda dizide, son yıllarda dünya üzerinde hızla büyüyen İslamafobiden bahsedilmektedir.

Skam Kaç Bölüm ve Sezon?

İlk olarak 2015 yılında gösterime girmiş olan Skam dizisi, 2017 yılının haziran ayında son ve final bölümünü yaparak yayın hayatına veda etmiştir. Gençlik, cinsellik, din, karmaşa, dram ve romantik konularının yoğun olduğu dizi toplamda 4 sezondan oluşmuş ve 43 bölüm yayınlanmıştır.

Skam Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

8,7 IMDb puanına sahip olan ve en beğenilen diziler arasında yer alan Skam dizisinin başrolünde toplam 5 karakter bulunuyor. Noora Amalie Saetre, Sana Bakkoush, Vilde Hellerud Lien, Eva Kviig Mohn ve Chris Berg adlı başrol karakterlerinin yanı sıra dizinin başrol oyuncu kadrosu şu şekildedir:

- Josefine Frida Pettersen

- Iman Meskini

- Ulrikke Falch

- Lisa Teige

- Ina Svenningdal

Skam Yönetmeni Kimdir?

Skam dizisinin yönetmeni Julie Andem’dir. Dizinin yönetmeni olan Andem aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve yazarı olarak göze çarpıyor. Andem açıklamasında dünya üzerinde son zamanlarda yaşanan göçmen dramı, İslamafobi olayları, cinsellik, şiddet ve eşcinsellik gibi çeşitli olaylara dikkat çekilmesi gerektiği için bu projeyi ürettiğini belirtmiştir.

Skam Yapımcısı Kimdir?

2015 ve 2017 yıllarının gençlik dizilerinden olan Skam dizisinin yapımcı koltuğunda toplam 9 kişi oturuyor. Dizinin yapımcı kadrosunda başta Mari Magnus olmak üzere Marianne Furevold – Boland, Hakon Moslet, Bjorn Tore Grotte, Hildri Gulliksen, Cathrine Simonsen, Tore Fossbakken, Tone Donald ve Hildegunn Larsen yer alıyor.

Skam Senaristi Kimdir?

Skam dizisinin yönetmeni ve yazarı olan Julie Andem aynı zamanda dizinin senaristi olarak dikkat çekiyor.