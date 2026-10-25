Siz şeker değilsiniz!

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Ünlü popçu sağanak yağmura rağmen kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu’nun yanı sıra Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci gibi ünlü isimler de vardı.

Konser sırasında hayranlarına seslenen Kenan Doğulu, yağmura rağmen alanı dolduran dinleyicilerine teşekkür etti.Ünlü sanatçı, “Bu sağanak yağmura rağmen beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz! Şeker değilsiniz, erimezsiniz!” sözleriyle sevenlerini güldürdü.

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Konserin en dikkat çeken anlarından biri de Beren Saat’in eşine verdiği destek oldu. Kenan Doğulu’yu sahne kenarından izleyen Saat, eşinin şarkılarına eşlik edip dans ederek geceye renk kattı.