Siz şeker değilsiniz!

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 10:17
Kenan Doğulu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi.
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Ünlü popçu sağanak yağmura rağmen kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu’nun yanı sıra Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci gibi ünlü isimler de vardı.
Konser sırasında hayranlarına seslenen Kenan Doğulu, yağmura rağmen alanı dolduran dinleyicilerine teşekkür etti.
Ünlü sanatçı, “Bu sağanak yağmura rağmen beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz! Şeker değilsiniz, erimezsiniz!” sözleriyle sevenlerini güldürdü.
Konserin en dikkat çeken anlarından biri de Beren Saat’in eşine verdiği destek oldu. Kenan Doğulu’yu sahne kenarından izleyen Saat, eşinin şarkılarına eşlik edip dans ederek geceye renk kattı.