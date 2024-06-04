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Siyah Giyen Adamlar 4 ne zaman çekildi? Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Siyah Giyen Adamlar 4#Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit Konusu#Chris Hemsworth
Siyah Giyen Adamlar 4 ne zaman çekildi Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:15

Siyah Giyen Adamlar 4 konusu ve oyuncu kadrosu ile araştırılıyor. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki yapım 2019 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray filmi, televizyonda tekrar izleyiciyle buluşuyor. Peki Siyah Giyen Adamlar 4 ne zaman çekildi? Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, tekrar TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. ATV yayın akışı ile ekranlara gelecek film saat 22.20'de başlayacak. Konusuyla dikkat çeken filmin başrollerinde Tessa Thompson, Chris Hemsworth ve Liam Neeson gibi isimler yer alıyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ KONUSU

Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Chris Hemsworth
Tessa Thompson
Kumail Nanjiani
Rebecca Ferguson
Liam Neeson
Emma Thompson
Jess Radomska

 

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#Siyah Giyen Adamlar 4#Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit Konusu#Chris Hemsworth

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