Siyah Giyen Adamlar 4 ne zaman çekildi? Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, tekrar TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. ATV yayın akışı ile ekranlara gelecek film saat 22.20'de başlayacak. Konusuyla dikkat çeken filmin başrollerinde Tessa Thompson, Chris Hemsworth ve Liam Neeson gibi isimler yer alıyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ KONUSU

Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Tessa Thompson

Kumail Nanjiani

Rebecca Ferguson

Liam Neeson

Emma Thompson

Jess Radomska