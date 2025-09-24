Siyah beyaz bir Rüya

Haberin Devamı

ZARAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Demet Özdemir, senaryo gereği ilk single’ını çıkaran ve dinleme listelerinde üst sıralara yükselen Nisan rolü için yapılan albüm kapağı çekimlerinden siyah beyaz karelerini sosyal medya hesabına yükledi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, başarılı oyuncunun şıklığı ve zarafeti gündemin zirvesine oturdu.

“DEĞİŞİMLERE TANIK OLACAĞIZ”

Demet Özdemir, rolüne dair yaptığı açıklamada, “Nisan’ın hayatında çok büyük değişimlere tanık olacağız. Bu değişimler onun duygusal dünyasında da farklı bir yönünü görmemizi sağlayacak” diyerek merakı artırdı.

Haberin Devamı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de.