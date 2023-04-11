Siyah beyaz bir aşk hikâyesi

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◊ “Üç Kız Kardeş”in çekimleri Ayvalık’ta yapılıyor...Nasıl gidiyor çekimler?

- Çok güzel gidiyor. Dizimizin ikinci sezonu yayınlanıyor. 2 sezondur kamera önü ve arkası olmak üzere aynı heyecanla ve enerjiyle çalışıyoruz.

◊ Ekipte en iyi anlaştığınız oyuncu arkadaşlarınız kimler?

- Vallahi spesifik bir isim veremem çünkü bütün oyuncu arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Hatta sette bazen gülme krizlerine giriyorum. Çok keyifli geçiyor set gerçekten. Çok mutluyuz Ayvalık’ta...

TÜRKAN ETRAFINA ROMANTİK BİR PENCEREDEN BAKIYOR

◊ Canlandırdığınız Türkan karakterini bir de sizin ağzınızdan dinleyelim...

- Türkan başından beri söylediğim gibi beni heyecanlandıran bembeyaz bir karakter. Çok saf, masum, sevgiyle büyütülmüş, etrafına romantik bir pencereden bakan, herkesi kendi gibi zanneden dünyasında riyakarlık, yalancılık yani kötülük bulunmayan bir karakter. Fakat içine girdiği kötülüklerle sevgisine ve aşkına sahip çıkmaya çalışan aynı zamanda çok mücadeleci de bir karakter. Ya Türkan’ı uzun uzun anlatabilirim... Çok çok güzel benim için Türkan’ı canlandırmak.

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◊ Peki Türkan’ın hangi yönünü sevmiyorsunuz?

- Sanırım fevriliğini... Türkan benim bir arkadaşım olsa ona olayları algılamadan, sindirmeden, tam olarak çözümlemeden hareket etmemesini tavsiye ederdim. Çünkü zaman zaman çabuk parladığı ve işlerin yönünü değiştirebildiği zamanlar olabiliyor.

Aşkları için mücadele ediyorlar

◊ Somer ve Türkan ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

- Siyah ve beyaz gibi görüyorum ben Somer’le Türkan’ı. O kadar zıt yetiştirilip bir noktada aşkla buluşan, o gelgitli ilişkinin içerisinde bir türlü birbirinden kopamayan iki âşık... Zaman zaman Somer’in hatasıyla zaman zaman Türkan’ın hatasıyla ayrı düşüyorlar. Ama aşklarını korumak, birbirini sımsıkı sarmak için şimdilerde büyük bir mücadele yaşıyorlar...