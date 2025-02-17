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SİYAD Onur ve Emek ödülleri açıklandı

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#SİYAD#Şerif Gören#Muzaffer Hiçdurmaz
SİYAD Onur ve Emek ödülleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 11:22

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 10 Mart’ta düzenlenecek SİYAD 57. Türkiye Sineması Ödülleri töreninde “onur ve emek ödülleri”ni alacak isimler belli oldu.

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 “Onur ödülü”ne değer bulunan isimlerden ilki Şerif Gören oldu. Aralık ayında kaybettiğimiz usta yönetmene bu ödülün takdim edilme kararı daha önce verildiği açıklandı.

Gören’in ailesi törende hazır bulunup anısına ödülü kabul edecek. Diğer “onur ödülü” ise usta oyuncu Hale Soygazi’ye takdim edilecek.

SİYAD Onur ve Emek ödülleri açıklandı

“Emek ödülü”ne değer görülen isimler ise yapımcı, dağıtımcı, salon işletmecisi olarak sinemamıza katkı sunan Nida Karabol ile film setlerinde kendisini var etmiş yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz oldu.

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#SİYAD#Şerif Gören#Muzaffer Hiçdurmaz

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