SİYAD Onur ve Emek ödülleri açıklandı

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“Onur ödülü”ne değer bulunan isimlerden ilki Şerif Gören oldu. Aralık ayında kaybettiğimiz usta yönetmene bu ödülün takdim edilme kararı daha önce verildiği açıklandı.

Gören’in ailesi törende hazır bulunup anısına ödülü kabul edecek. Diğer “onur ödülü” ise usta oyuncu Hale Soygazi’ye takdim edilecek.

“Emek ödülü”ne değer görülen isimler ise yapımcı, dağıtımcı, salon işletmecisi olarak sinemamıza katkı sunan Nida Karabol ile film setlerinde kendisini var etmiş yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz oldu.