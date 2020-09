Six Feet Under dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Six Feet Under oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Six Feet Under dizisi final bölümü ile en unutulmaz dizi finalleri listesinde yer almıştır. 2001 ve 2005 yılları arasında yayımlanmış olan Six Feet Under dizisi ABD yapımı bir dizidir. Oyuncu kadrosu ve konusu ile döneminde en çok seyredilen diziler arasında yer almıştır.

Six Feet Under Dizisi Konusu

Ned Fisher kendine bir hayat kurmuştur. Babasının ölümünün ardından cenaze evine geri döner ve kardeşi Devid Fisher ile arasını düzeltmesi ve kardeşlik bağlarını yeniden kurması gerekmektedir. Ayrıca kız kardeşi olan Claire Fisher'ı hiç tanımamaktadır. Bu durumda geri eski hayatına geri dönüp dönmeme arasında kararsız kalır. Fakat annesi olan Ruth Fisher'in depresif durumları da kararını oldukça zorlaştırmaktadır.

Six Feet Under Kaç Bölüm ve Sezon?

2001 yılında yayımlanmaya başlayan Six Feet Under dizisi karakterlerin psikolojik yapılarını odaklanır. Oldukça etkileyici bir yapım olan Six Feet Under dizisi sürükleyici bir olay örgüsüne ek olarak psikolojik çözümlemeler de içermektedir.

Six Feet Under dizisi 2001 ve 2005 yılları arasında yayımlanmış 5 sezonluk bir dizidir. Six Feet Under dizisi 5 sezon ve toplamda 63 bölümden oluşmaktadır. Bir bölümü 60 dakikadan oluşmaktadır. Dizinin son bölümü ise 1 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanmıştır.

Six Feet Under Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Eski yıllarda yayımlanmasına rağmen adından hala söz ettiren Six Feet Under dizisi oyuncu kadrosu ile de ilgi çekmektedir. Pek çok profesyonel oyuncunun yer aldığı Six Feet Under dizisinin oyuncu kadrosu şunlardır:

- Peter Krause

- Micheal C. Hall

- Frances Conroy

- Lauren Ambrose

- Freddy Rodriguez

- Mathew St. Patrick

- Rachel Griffiths

- Justina Machado

- James Cromwell

Six Feet Under Yönetmeni Kimdir?

Six Feet Under dizisinin 9 yönetmeni bulunmaktadır. Alan Ball, Rodrigo, Alan Poul, Daniel Minahan, Mary Harron, Joshua Marston, Matt Shakman, Adam Davidson ve Michael Cuesta Six Feet Under dizisinin yönetmenleridir.

Six Feet Under Yapımcısı Kimdir?

Six Feet Under dizisinin yaratıcısı olan Alan Ball dışında yapımcıları Lori Jo Nemhouser ve Alan Poul'dur

Six Feet Under Senaristi Kimdir?

Six Feet Under HBO tarafından yapılmış bir dizidir. Dizi toplamda 63 bölümden oluşmaktadır. Dizinin son bölümü 1 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanarak final yapmıştır.

Six Feet Under dizisi senaristi Alan Ball'dır. Six Feet Under dizisi dram konulu bir dizi olup yayımlandığı tarihte oldukça tercih edilen bir dizi olmuştur.