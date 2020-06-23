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Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimdir, nerede çekilmiştir? İşte Sivri Akıllılar oyuncu kadrosu

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Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimdir, nerede çekilmiştir? İşte Sivri Akıllılar oyuncu kadrosu
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Sivri Akıllılar filmi oyuncuları arasında kimlerin yer aldığı araştırılıyor. Türk sinemasının usta isimleri Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrollerinde yer aldığı filmin kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Peki Sivri Akıllılar nerede çekilmiştir? İşte filmin konusu ve merak edilenler…

Sivri Akıllılar filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı gibi isimler yer alıyor.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU

Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimdir, nerede çekilmiştir İşte Sivri Akıllılar oyuncu kadrosu

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı, Gülümser Gülhan, Hüseyin Kutman gibi isimler bulunuyor.

FİLM NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Sivri Akıllılar İzmir’de çekilmiştir.

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